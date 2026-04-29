Liczba tzw. "nietkniętych plaż", na których obowiązują surowe ograniczenia dotyczące działalności komercyjnej, wzrośnie w Grecji do 250. Taką decyzję, w celu ochrony naturalnego piękna wybrzeży oraz lokalnej fauny i flory.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe przepisy mają chronić przyrodę i krajobraz, a dotychczasowe umowy pozostają ważne do czasu wygaśnięcia.

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Nowe przepisy ogłoszone przez greckie ministerstwa finansów i środowiska przewidują znaczne rozszerzenie stref chronionych na wybrzeżach. "Nietknięta plaża" to miejsce, gdzie nie wolno ustawiać leżaków, parasoli, stołów ani krzeseł przeznaczonych do wynajmu. Zakazane jest również wypożyczanie sprzętu do sportów wodnych, takich jak rowery wodne, skutery czy kajaki.

Ograniczenia dla turystów

Na chronionych plażach nie będzie można korzystać z głośnej muzyki ani organizować wydarzeń dla więcej niż 10 osób. Wprowadzono także zakaz wjazdu samochodów na piasek oraz używania dużych głośników. Wyjątkiem pozostają mobilne punkty gastronomiczne, które nadal będą mogły oferować napoje i przekąski.

Ochrona środowiska i walorów krajobrazowych

Plaże objęte nowymi regulacjami wybierane są ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe, naukowe i ekologiczne. Celem jest zachowanie naturalnych siedlisk oraz ochrona lokalnej przyrody. Nowe przepisy mają pomóc w utrzymaniu dziewiczego charakteru tych miejsc, które są ważne zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnych społeczności.

Gdzie znajdują się "nietknięte plaże"?

Chronione plaże rozmieszczone są w różnych regionach Grecji oraz na popularnych wyspach, takich jak Simi, Naksos, Sifnos, Tilos, Rodos, Korfu, Leukada czy Kreta. Najwięcej "nietkniętych plaż" - aż 23 - znajduje się na wyspie Lipsi w archipelagu Dodekanez.

Władze zapewniają, że dotychczasowe umowy dotyczące użytkowania plaż pozostaną ważne do czasu ich wygaśnięcia. Nowe przepisy będą stopniowo wprowadzane na kolejnych odcinkach wybrzeża.