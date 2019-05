Transport publiczny wchodzi na wyższy poziom. W Zhengzhou, stolicy prowincji Henan w Chinach, testowany jest autonomiczny autobus, wspomagany przez sieć 5G. "Na dokładną analizę otoczenia pozwalają pojazdowi sensory i radary. Działają jak nasze oczy: pomagają autobusowi dostrzec to, co się dzieje, a potem przesyłają do 'mózgu' pojazdu informacje, by mógł on podjąć decyzję" - powiedział Peng Ngengling, przedstawiciel Yutong Bus.

