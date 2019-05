Komisja Europejska ponownie zasponsoruje 20 tysiącom młodych Europejczyków miesięczną podróż po starym kontynencie. Jeśli masz 18 lat i jesteś "głodny świata" kolejna edycja konkursu DiscoverEU jest właśnie dla Ciebie. Zgłaszać się można do 16 maja.

18-latku ruszaj bezpłatnie na 30 dniowy podbój Europy! / pixabay.com / Internet

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które urodziły się między 2 lipca 2000 (włącznie) do 1 lipca 2001 roku (włącznie). Podróż może trwać maksymalnie 30 dni. Osoby zainteresowane udziałem mogą wysłać zgłoszenie za pośrednictwem strony Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

Laureaci będą mogli podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób. Podróż odbywa się przeważnie koleją. Jednak aby dotrzeć do najodleglejszych i najtrudniej dostępnych zakątków kontynentu, mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w wyjątkowych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach, także będą mieli szansę na udział w tym projekcie.

Konkurs po raz pierwszy zorganizowano w 2018 roku i cieszył się on ogromną popularnością. Dlatego w tym roku organizowana jest kolejna edycja. W drugiej edycji DiscoverEU, która podobnie jak ubiegłoroczna prawdopodobnie będzie odbywać się w dwóch rundach, KE kładzie nacisk na wymiar edukacyjny projektu. Laureaci otrzymają informacje dotyczące miejsc, które warto odwiedzić. Mogą też otrzymać specjalny dziennik podróży, aby na bieżąco zapisywać swoje wrażenia. Podczas podróży będą również mogli uczestniczyć w imprezach organizowanych przez lokalne społeczności.

Jestem dumny z tego, że poszerzamy zakres inicjatywy DiscoverEU i oferujemy młodym ludziom możliwość bezpośredniego poznawania Europy. Mam nadzieję, że udział w programie DiscoverEU będzie dla nich inspiracją do zaangażowania się w działalność na rzecz lokalnej społeczności i do pełnienia roli "ambasadorów" Europy. I nie tylko zagłosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale również zachęcą do tego swoich rówieśników, że będą razem z nami budować spójne społeczeństwo. Młodzi ludzie są przyszłością Europy, a ich głos ma pierwszorzędne znaczenie - powiedział komisarz UE Tibor Navracsics, który odpowiada za edukację, kulturę, młodzież i sport.

KE zorganizowała program po raz pierwszy w czerwcu 2018 roku, a początkowy budżet wynosił 12 mln euro. Budżet na 2019 rok wynosi już 16 mln euro. Dotychczas dzięki DiscoverEU około 30 tys. młodych ludzi odbyło podróż po Europie, która jest okazją do odkrywania bogatego dziedzictwa kulturowego Europy, poznawania innych ludzi i kultur oraz doświadczenia więzi łączących Europejczyków.

Z pierwszej edycji DiscoverEU skorzystały tysiące młodych ludzi, którzy obecnie - jak podkreśla KE - tworzą dość dużą wspólnotę. Uczestnicy, którzy nie znali się wcześniej, nawiązali ze sobą kontakt za pomocą mediów społecznościowych i podróżowali w grupach od miasta do miasta lub odwiedzali się w swoich miejscach zamieszkania.

Zgłoszenia, które w obecnej, trzeciej rundzie mają być wysyłane między 2 a 16 maja br., oceni specjalna komisja, która wybierze laureatów. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach w czerwcu 2019 roku.

KE planuje zorganizowanie czwartej już rundy (czyli drugiej rundy drugiej edycji) konkursu przed końcem 2019 roku. W nowym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027 KE zaproponowała przeznaczenie na program DiscoverEU 700 mln euro w ramach przyszłego programu Erasmus. Jeżeli Parlament Europejski i Rada osiągną porozumienie w sprawie tej propozycji, w latach 2021-2027 w podróż po Europie wyruszy kolejne półtora miliona osiemnastolatków.