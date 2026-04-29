18-latek z Francji kontra surowe prawo Singapuru. Młodemu mężczyźnie grozi tam wyrok dwóch lat więzienia za polizanie słomki z dystrybutora soku pomarańczowego i umieszczenie jej z powrotem w maszynie - poinformowała CNN.

Położony na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego Singapur jest znany z surowego prawa.

Cudzoziemcy muszą dobrze znać restrykcyjne zasady lokalnego prawa.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Didier Gaspard Owen Maximilien, uczęszczający w Singapurze do ESSEC Business School, zamieścił w serwisie Instagram nagranie z tego incydentu. Zatytułował je "Miasto nie jest bezpieczne" (Singapur należy do najbezpieczniejszych miast świata - red.).

Dwa zarzuty i groźba surowej kary

Singapurski system sprawiedliwości zarzuca Francuzowi dwa czyny, za które kara może zostać zsumowana. Jeden z nich to działanie na szkodę firmy, która w rezultacie została zmuszona do wymiany w dystrybutorze całego zapasu słomek, drugi zaś to zakłócanie porządku publicznego.

Jeśli Maximilien zostanie skazany za oba zarzuty, może mu grozić do dwóch lat i trzech miesięcy więzienia, a także kara grzywny.

Więzienie i chłosta dla Amerykanina

To nie pierwszy raz, kiedy cudzoziemski nastolatek zderzył się z surowymi singapurskimi przepisami - zauważyła CNN.

Jedna z najgłośniejszych spraw miała miejsce w 1993 roku, kiedy Amerykanin Michael Fay został aresztowany za malowanie sprayem aut. Skazano go na cztery miesiące więzienia i chłostę.

Po międzynarodowym rozgłosie i interwencji ówczesnego prezydenta USA karę złagodzono z sześciu do czterech uderzeń. Chłosty dokonano pomimo silnej presji ze strony Waszyngtonu. Władze Singapuru argumentowały, że prawo krajowe powinno być stosowane także wobec cudzoziemców.

Niezwykle surowe prawo Singapuru

Organizacje turystyczne przypominają zachodnim turystom odwiedzającym Singapur, że wapowanie jest tam całkowicie nielegalne. Samo posiadanie e-papierosa może skutkować grzywną w wysokości 700 dolarów singapurskich.

Palenie papierosów tradycyjnych dozwolone jest na wolnym powietrzu wyłącznie w oznaczonych lokalizacjach. Posiadanie nawet niewielkich ilości marihuany lub narkotyków syntetycznych może skutkować długoterminową karą więzienia i obowiązkową chłostą. Handel narkotykami jest karany śmiercią.

Surowo karane jest przechodzenie przez ulicę poza pasami i śmiecenie.