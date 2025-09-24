Potwierdzają się nieoficjalne informacje RMF FM - dziś nastąpi wymiana na stanowisku szefa Komendy Stołecznej Policji. Po godz. 14 rozpocznie się uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta Dariusza Walichnowskiego. Nowym szef garnizonu warszawskiego zostanie Krzysztof Ogroński.
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński to zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych. Co ciekawe, w zeszłym roku wrócił do policji na stanowisko w kierownictwie garnizonu warszawskiego po ośmiu latach emerytury. Odszedł ze służby na początku 2018 roku.
Wcześniej przez kilka lat był naczelnikiem wydziału kryminalnego stołecznej komendy, a karierę rozpoczynał w policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Legionowie, gdzie dowodził jednostką.
Insp. Dariusz Walichnowski odchodzi w związku z wątpliwościami dotyczącymi efektów jego rocznej pracy w komendzie. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada usłyszał, że główny powód to niewywiązywanie się Walichnowskiego z zapowiedzi dotyczących naprawy sytuacji w stołecznym garnizonie, gdy obejmował dowództwo w kwietniu 2024 roku.
Dziś wciąż brakuje tam co czwartego policjanta - wakaty są na poziomie sięgającym 25 proc.
Z informacji, które uzyskał nasz dziennikarz, wynika też, że szefostwo policji miało wątpliwości dotyczące polityki kadrowej komendanta. Dodatkowo jeden z powodów związany jest - jak usłyszał reporter RMF FM - z "dyskusyjną postawą komendanta podczas ostatniej kampanii prezydenckiej, która mogła powodować pytania o upolitycznienie zajmowanego przez niego stanowiska".
Polska Agencja Prasowa ustaliła ponadto, że szef policji ma zarzucać komendantowi stołecznemu, iż ten "nie czuje jednostki, którą dowodzi, nie rozumie jej 'specyfiki', a także nie umiał rozwiązywać problemów w stolicy".