Potwierdzają się nieoficjalne informacje RMF FM - dziś nastąpi wymiana na stanowisku szefa Komendy Stołecznej Policji. Po godz. 14 rozpocznie się uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta Dariusza Walichnowskiego. Nowym szef garnizonu warszawskiego zostanie Krzysztof Ogroński.

Krzysztof Ogroński / Leszek Szymański / PAP

Krzysztof Ogroński zastąpi Dariusza Walichnowskiego

Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński to zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych. Co ciekawe, w zeszłym roku wrócił do policji na stanowisko w kierownictwie garnizonu warszawskiego po ośmiu latach emerytury. Odszedł ze służby na początku 2018 roku.

Wcześniej przez kilka lat był naczelnikiem wydziału kryminalnego stołecznej komendy, a karierę rozpoczynał w policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Legionowie, gdzie dowodził jednostką.

Powody decyzji. Kryzys kadrowy to nie wszystko

Insp. Dariusz Walichnowski odchodzi w związku z wątpliwościami dotyczącymi efektów jego rocznej pracy w komendzie. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada usłyszał, że główny powód to niewywiązywanie się Walichnowskiego z zapowiedzi dotyczących naprawy sytuacji w stołecznym garnizonie, gdy obejmował dowództwo w kwietniu 2024 roku.

Dziś wciąż brakuje tam co czwartego policjanta - wakaty są na poziomie sięgającym 25 proc.

Z informacji, które uzyskał nasz dziennikarz, wynika też, że szefostwo policji miało wątpliwości dotyczące polityki kadrowej komendanta. Dodatkowo jeden z powodów związany jest - jak usłyszał reporter RMF FM - z "dyskusyjną postawą komendanta podczas ostatniej kampanii prezydenckiej, która mogła powodować pytania o upolitycznienie zajmowanego przez niego stanowiska".

Polska Agencja Prasowa ustaliła ponadto, że szef policji ma zarzucać komendantowi stołecznemu, iż ten "nie czuje jednostki, którą dowodzi, nie rozumie jej 'specyfiki', a także nie umiał rozwiązywać problemów w stolicy".



