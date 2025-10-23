Narodowy Bank Polski ogłosił kolejną emisję monet kolekcjonerskich z serii „Hetmani Rzeczypospolitej”. Od czwartku w sprzedaży pojawią się złote i srebrne monety upamiętniające jednego z najwybitniejszych polskich dowódców – Jana Karola Chodkiewicza.

Od czwartku w sprzedaży są złote i srebrne monety upamiętniające Jana Karola Chodkiewicza / NBP / Materiały prasowe

Monety upamiętniające hetmana

W ramach najnowszej emisji kolekcjonerzy mogą liczyć na dwie propozycje: złotą monetę o nominale 500 zł oraz srebrną o nominale 10 zł.

Złota moneta została wykonana z kruszcu najwyższej próby (Au 999,9), waży 31,10 g i ma średnicę 32 mm. Jej nakład jest ograniczony do 1000 sztuk, a cena emisyjna wynosi 19 500 zł.

Srebrna moneta o tej samej średnicy i masie (Ag 999) trafi do sprzedaży w nakładzie do 8000 sztuk i kosztuje 450 zł.

Obie monety można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Wyjątkowy projekt i bogata symbolika

Na rewersach obu monet znalazł się wizerunek Jana Karola Chodkiewicza oraz fragment planu bitwy pod Chocimiem.

Awersy zdobią tradycyjne elementy: napis "Rzeczpospolita Polska", rok emisji, nominał oraz orzeł będący godłem państwowym. Dodatkowo widoczne są buława oraz herb rodu Chodkiewiczów.

Kim był Jan Karol Chodkiewicz?

Chodkiewicz to postać wyjątkowa w historii Polski. Urodzony w rodzinie magnackiej, zdobył staranne wykształcenie w kraju i za granicą, a pierwsze szlify wojskowe zdobywał pod okiem takich dowódców jak Stanisław Żółkiewski i Jan Zamoyski. Sławę zapewniły mu zwycięstwa w wojnach ze Szwecją, zwłaszcza pod Kircholmem w 1605 roku, gdzie przy znacznej przewadze przeciwnika poprowadził polskie wojska do spektakularnego triumfu. W późniejszych latach wsławił się także obroną Rygi oraz Chocimia, a jego osiągnięcia przyniosły mu przydomek "litewski Achilles".

Pamiątka dla kolekcjonerów i miłośników historii

Monety z serii "Hetmani Rzeczypospolitej" to nie tylko gratka dla numizmatyków, ale również doskonały sposób na upamiętnienie wybitnych postaci i ważnych wydarzeń z dziejów Polski.

Co dalej w planach NBP?

Narodowy Bank Polski zapowiada już kolejną emisję - 5 listopada 2025 roku do obiegu trafi kolekcjonerski banknot o nominale 20 zł, poświęcony tysiącleciu koronacji Bolesława Chrobrego.