W Muzeum Podlaskim w Białymstoku można już podziwiać skarb znaleziony w Puszczy Knyszyńskiej. Depozyt liczy 69 monet - od drobnych szelągów po złotego dukata – wybitych w mennicach Korony i Litwy, Prus Książęcych, szwedzkiego Elbląga, a także w odległej Republice Niderlandów.

Tadeusz Kozak z grupy Magna Silva, działającej przy Stowarzyszeniu "Wielki Las", podczas legalnych poszukiwań na terenie Puszczy Knyszyńskiej natrafił na niezwykły skarb monet z pierwszej połowy XVII wieku. Gdy tylko rozpoznał, że ma do czynienia ze znaleziskiem o wyjątkowej wartości naukowej, niezwłocznie powiadomił Huberta Lepionkę z Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego oraz pracowników Podlaskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Wideo youtube

Depozyt liczy 69 monet - od drobnych szelągów po złotego dukata - wybitych w mennicach Korony i Litwy, Prus Książęcych, szwedzkiego Elbląga, a także w odległej Republice Niderlandów.

Najcenniejszym elementem jest złoty dukat z Geldrii z 1633 roku - moneta uznawana w Europie za symbol stabilności i prestiżu, pełniąca w XVII wieku rolę "żelaznej rezerwy".

Trzon skarbu stanowią srebrne półtoraki bydgoskie Zygmunta III Wazy - codzienny pieniądz mieszczan, kupców i rzemieślników. Obecność monet litewskich, pruskich i szwedzkich podkreśla złożoność rynku pieniężnego ówczesnej Rzeczypospolitej.

Skarb stanowi cenne źródło wiedzy o gospodarce i życiu codziennym XVII wieku - od cenionego złota, poprzez popularny bilon, aż po ślady międzynarodowego handlu i wojen. Najmłodsze monety pozwalają datować jego ukrycie na lata 1633-1634.

Znalezisko jest doskonałym przykładem wartości legalnych poszukiwań. Dzięki odpowiedzialnej postawie odkrywcy skarb nie został rozproszony, lecz trafił w ręce specjalistów i ma szansę stać się częścią wspólnego dziedzictwa kulturowego.