"Wierzę, że wygramy te wybory. Jedna lista jest jak mit, w który wierzymy, że da nam zwycięstwo w wyborach" - przekonywał w rozmowie7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 były przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Poseł KO skomentował też trwające w Izraelu masowe protesty. "Wrażenie robi ich skala. Na ulice wyszło 600 tysięcy osób. Izrael ma 9 milionów mieszkańców. Spodziewamy się strategicznych decyzji" - dodawał.

Grzegorz Schetyna będzie gościem Bogdana Zalewskiego / Michał Dukaczewski, RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 7 pytań o 7:07 o futbol, wybory i dyplomację do Grzegorza Schetyny

Opinia i media izraelskie porównują sytuację w Izraelu do Polski. Do próby zdemolowania naszego systemu sądowego - zaznaczał na antenie Radia RMF24 w poniedziałkowy poranek Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.

Musimy być inni niż PiS. Musimy pokazać inną wizję Polski. Nie ma alternatywy dla demokratycznych relacji na opozycji - przekonywał Grzegorz Schetyna. Wierzę, że wygramy te wybory. Jedna lista to coś, w co wierzymy, że da nam zwycięstwo. Oczywiście, łatwiej zastosować ten mechanizm w wyborach do Senatu. Tam jest ordynacja w okręgach jednomandatowych. Tu będzie trudniej - podkreślał były przewodniczący KO. Dyskusje trwają, co jest lepsze, obserwujemy kraje, w których były dwie listy, tu nie ma reguły, jaki jest wynik wyborów: na Czechach opozycja wygrała i przejęła władzę, na Węgrzech przegrała - dodał.

Były przewodniczący Koalicji Obywatelskiej odniósł się także na naszej antenie do krytycznych komentarzy po ubiegłotygodniowych zapowiedziach nowych świadczeń socjalnych zaprezentowanych przez Donalda Tuska. Zapowiedź "babciowego", czyli 1500 złotych, które ma wesprzeć mamę wracającą do pracy, to nie jest jeszcze kampania wyborcza - zaznaczał.

Schetyna: Powinny być sankcje dla Białorusi

Jestem zwolennikiem dołączenia Białorusi do podmiotów objętych sankcjami, obok Rosji - podkreślał w rozmowie z Bogdanem Zalewskim w Radiu RMF24 Grzegorz Schetyna. Widać, że sankcje wobec Rosji nie przynoszą skutku. Wojna trwa od ponad roku. Stolice europejskie zaczęły przyzwyczajać się do wojny na terenie Ukrainy. Trzeba zachować solidarność i twardo egzekwować sankcje szkodliwe wobec Rosji i nieszkodliwe gospodarczo dla europejskich krajów - przekonywał. Coraz więcej konfliktów na świecie przechodzi z obszaru dyplomacji do obszaru wojny. Ważna jest integracja wolnego świata. Wspólnota międzynarodowa powinna nazywać zło wprost - ocenił Grzegorz Schetyna.

Schetyna: Polska-Albania? 2:0

Musimy wygrać z Albanią. Stawiam na 2:0. To będzie trudny mecz. Zdecyduje nasz charakter i determinacja, musimy pokazać, zwłaszcza po meczu w Pradze, że potrafimy grać w piłkę - przekonywał Grzegorz Schetyna w Radiu RMF24. Nie widziałem w meczu z Czechami stylu gry Polaków po tym, jak bardzo szybko Czesi prowadzili 2:0. Elementy tego nowego stylu Fernando Santosa można było zobaczyć w drugiej połowie, gdy próbowaliśmy przejąć inicjatywę. Dzisiaj mus być lepiej, by te eliminacje były dla nas spokojne, żebyśmy do końca nie walczyli o drugie miejsce w grupie - zaznaczał Grzegorz Schetyna.