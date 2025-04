Sir Rod Stewart, legendarny dwukrotny laureat Rock & Roll Hall of Fame, piosenkarz i autor tekstów wystąpi 6 maja 2025 w ERGO ARENIE, Gdańsk/Sopot oraz 8 maja 2025 w TAURON Arenie Kraków. Będą to niezapomniane wieczory pełne kultowych przebojów jednego z najlepiej sprzedających się artystów wszech czasów.

Rod Steward wystąpi 6 maja 2025 w ERGO ARENIE, Gdańsk/Sopot oraz 8 maja 2025 w TAURON Arenie Kraków / Materiały prasowe

Jego najnowsza trasa koncertowa, zawierająca hity, które dominowały na listach przebojów i obejmują nieporównywalną, trwającą ponad pięć dekad karierę Stewarta, została okrzyknięta przez fanów i krytyków jako wydarzenie, które koniecznie trzeba zobaczyć.

Pełna przebojów setlista zawiera takie utwory, jak: "You Wear It Well", "Maggie May", "Da Ya Think I’m Sexy", "The First Cut is the Deepest", "Tonight’s the Night", "Every Picture Tells A Story", "Infatuation", "Forever Young", "Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now)", "Young Turks", “Have I Told You Lately That I Love You", "Rhythm of My Heart", "Broken Arrow" oraz "Forever Young."

W szóstej dekadzie swojej kariery i wciąż nie zwalniając tempa, Rod wydał w 2024 roku swój 33. album studyjny, "Swing Fever", będący owocem współpracy z Joolsem Hollandem i jego orkiestrą Rhythm & Blues (Warner Records). Artysta odbył tournée po Azji i Europie, zanim zakończył swoją rekordową, 13-letnią rezydencję w Las Vegas - "Rod Stewart: The Hits." Między majem a czerwcem 2025 roku powróci do The Colosseum w Caesars Palace z serią koncertów "The Encore Shows," które oprócz jego największych przebojów, będą zawierały niespodzianki z repertuaru swingowego, rzadko wykonywane utwory oraz nowe elementy scenograficzne.

Sir Rod Stewart jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki, z ponad 250 milionami sprzedanych albumów i singli na całym świecie. Jego charakterystyczny głos, styl i twórczość przekroczyły granice wszystkich gatunków muzyki popularnej, w tym rocka, folku, soulu, R&B i Great American Songbook - co uczyniło go jednym z nielicznych artystów, którzy osiągali sukcesy na listach przebojów w każdej dekadzie swojej kariery.

Stewart zdobył wiele z najważniejszych wyróżnień w branży, w tym dwukrotną nominację do Rock & Roll Hall of Fame, nagrodę ASCAP Founders Award za twórczość, status autora bestsellera New York Timesa, tytuł GRAMMY™ Living Legend, a w 2016 roku oficjalnie otrzymał tytuł szlachecki jako "Sir Rod Stewart" po ceremonii w Pałacu Buckingham za zasługi dla muzyki i działalności charytatywnej.

Organizatorem wydarzenia jest Live Nation .