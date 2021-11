"Przyjęliśmy nieco inną, niż w poprzednich falach koronawirusa, politykę walki z pandemią. Nie zwiększamy poziomu restrykcji, chcemy, żeby ze względu na naturalną odporność uzyskaną przez szczepienia, przejść jak najmniejszym kosztem ekonomiczno-społecznym przez tę falę” – powiedział w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Adam Niedzielski. "Jeżeli na Podlasiu i w województwie lubelskim będziemy widzieli, że ta polityka jest dobra, pozwala przejść falę bez restrykcji, to będziemy mieli świadomość, że kolejne fale będą pod coraz większą naszą kontrolą” – przyznał minister zdrowia.

Niedzielski: Dziś jest 15 190 przypadków zakażenia koronawirusem

Dziś jest 15 190 przypadków zakażenia koronawirusem, ale to jest cały czas bardzo duży przyrost tydzień do tygodnia. Te liczby się bardzo powiększają, co świadczy o tym, że jest o wiele więcej transmisji wirusa - powiedział w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Adam Niedzielski.

Przebieg czwartej fali przede wszystkim pokazuje, że mamy zdecydowanie mniej zakażeń i hospitalizacji i zgonów, niż było to w poprzednich falach - dodał minister zdrowia.

Niedzielski o epidemii: To jeszcze nie jest apogeum

Panie ministrze, będą restrykcje czy nie? - dopytywał swojego gościa Krzysztof Ziemiec.

To zawsze jest kwestia zważenia kosztów i korzyści, bo z jednej strony oczywiście mamy ograniczenie transmisji, mówię o takich restrykcjach, które ograniczają mobilność przede wszystkim. Z drugiej strony mamy też ogromne koszty związane z kwestiami ekonomicznymi, ale też kwestiami dotyczącymi życia społecznego - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

W poprzednim roku mieliśmy już dużo powyżej 20 tys., a nawet momentami 30 tys. zakażeń. Hospitalizacji mieliśmy 20 tys., dziś mamy 9 tys. więc proszę zwrócić uwagę, jaka to jest ogromna różnica i najważniejsze - dzieje się to w sytuacji, w której wirus, z jakim mamy teraz do czynienia jest o wiele bardziej zakaźny, o wiele bardziej zjadliwy - dodał Niedzielski.



Adam Niedzielski /Michał Dukaczewski /RMF FM



To jeszcze nie jest w skali kraju ten moment, gdzie byłoby apogeum, ale widzimy w tych województwach, które były najbardziej dotknięte, czyli na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, że tam już ta dynamika wyhamowuje. W przypadku woj. lubelskiego te najnowsze dane są takie, że tydzień do tygodnia to już jest tylko 9 proc. dynamika. Patrząc na to w skali kraju to pozytywny sygnał - zaznaczył polityk.



Minister zdrowia o szpitalach covidowych

Adam Niedzielski został również zapytany o to, kiedy ruszą szpitale covidowe i czy na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony taki sam szpital, jak w ubiegłym roku o tej porze.



Jeżeli będziemy mieli do czynienia cały czas z kontynuacją tego trendu - i raczej z takim scenariuszem się liczymy, bo my musimy rozwiązania przygotowywać na te najgorsze scenariusze - to myślę, że w perspektywie dwóch tygodni szpital tutaj na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony - przekazał minister.

Niedzielski: W ustawie będzie postulat obowiązku szczepień w podmiotach leczniczych

Szef resortu zdrowia, pytany o zapowiedź projektu ustawy dotyczącej możliwości weryfikowania przez pracodawców zaszczepienia się przez pracownika przeciw Covid-19, odparł, że w jego opinii takie rozwiązanie byłoby znacznie bardziej skuteczne niż certyfikaty szczepień. Podkreślił, że dzięki temu pracodawca będzie mógł zarządzać pracownikami w zależności od stopnia ryzyka zakażenia i transmisji. Zapewniał, że to pracodawcy namawiają rząd do przekazania takich kompetencji.

Jest m.in. postulat w tej ustawie, żeby w podmiotach leczniczych kierownicy podmiotów mogli wprowadzać np. obowiązek szczepienia - poinformował Niedzielski.



Dopytywany, jakich placówek mógłby dotyczyć obowiązek szczepień, odparł, że podmiotów leczniczych, w tym szpitali czy hospicjów.



Szef MZ pytany, czy w sytuacji odmowy zaszczepienia się dana osoba będzie musiała pożegnać się z zawodem, odparł: "prawdopodobnie tak".



Rozwiązanie mówi o obowiązku, tam nie ma katalogu kar wymienionego. To będzie prawdopodobnie możliwość rozstania się z pracownikiem - dodał Niedzielski.

