"Dziś jest 15 190 przypadków zakażenia koronawirusem, ale to jest cały czas bardzo duży przyrost tydzień do tygodnia. Te liczby się bardzo powiększają, co świadczy o tym, że jest o wiele więcej transmisji wirusa" - powiedział w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Adam Niedzielski. 9473 chorych na Covid-19 przebywa w szpitalach. 186 osób zmarło.

