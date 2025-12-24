Siedem samochodów zderzyło się na autostradzie A2 w miejscowości Wola Szydłowiecka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Utworzył się spory korek.

Na A2 zderzyło się siedem samochodów/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Karambol na autostradzie A2. W okolicach Woli Szydłowieckiej na odcinku między węzłem Wiskitki a węzłem Skierniewice zderzyło się siedem pojazdów.

Lewy pas w kierunku Poznania jest zablokowany. Utworzył się ogromy korek, który ma już kilka kilometrów.

Na szczęście nie ma poszkodowanych.

Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.