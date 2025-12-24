Siedem samochodów zderzyło się na autostradzie A2 w miejscowości Wola Szydłowiecka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Utworzył się spory korek.

Zobacz również:

Koszmarny wypadek w Opolskiem. 6 osób nie żyje

Karambol na autostradzie A2. W okolicach Woli Szydłowieckiej na odcinku między węzłem Wiskitki a węzłem Skierniewice zderzyło się siedem pojazdów.  

Lewy pas w kierunku Poznania jest zablokowany. Utworzył się ogromy korek, który ma już kilka kilometrów.  

Na szczęście nie ma poszkodowanych. 

Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. 

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.