Siedem samochodów zderzyło się na autostradzie A2 w miejscowości Wola Szydłowiecka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Utworzył się spory korek.
Karambol na autostradzie A2. W okolicach Woli Szydłowieckiej na odcinku między węzłem Wiskitki a węzłem Skierniewice zderzyło się siedem pojazdów.
Lewy pas w kierunku Poznania jest zablokowany. Utworzył się ogromy korek, który ma już kilka kilometrów.
Na szczęście nie ma poszkodowanych.
Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.
