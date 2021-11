"W ustawie o weryfikacji szczepień przez pracodawcę znajdzie się postulat obowiązku szczepień w podmiotach leczniczych, czyli np. szpitalach czy hospicjach" – poinformował na antenie RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. "Nie ma w niej katalogu kar, ale będzie prawdopodobnie możliwość rozstania się z niezaszczepionym pracownikiem podmiotów leczniczych" - przyznał polityk.

Szef MZ pytany, czy w sytuacji odmowy zaszczepienia się dana osoba będzie musiała pożegnać się z zawodem, odparł: "prawdopodobnie tak" (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie RMF FM przekonywał, że projekt ustawy, która pozwoli pracodawcom weryfikować, czy pracownik jest zaszczepiony jest kontrowersyjny, ale potrzebny. W jego opinii takie rozwiązanie byłoby znacznie bardziej skuteczne, niż certyfikaty szczepień. Szef resortu zdrowia podkreślił, że dzięki temu pracodawca będzie mógł zarządzać pracownikami w zależności od stopnia ryzyka zakażenia i transmisji.



To rozwiązanie, które jest tutaj proponowane, jest rozwiązaniem, które jest moim zdaniem najlepsze ze względu na to, że odwołuje się do takiego poczucia odpowiedzialności, które jest bardzo ważne przy wykonywaniu obowiązków służbowych - przekonywał szef resortu zdrowia.

Niedzielski ocenił, że nie jest to rodzaj segregacji, lecz zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa pracowników. Wyraził nadzieję, że rozwiązanie to wejdzie w życie jeszcze w tym roku.



Sprawdź aktualną sytuację epidemiczną w kraju: Zmarło 186 osób z Covid-19, ponad 15 tys. nowych przypadków

Minister zdrowia twierdzi, że to pracodawcy namawiają rząd do zmian

Minister zdrowia zapewniał, że to pracodawcy namawiają rząd do przekazania im takich uprawnień.

Jest m.in. postulat w tej ustawie, żeby w podmiotach leczniczych kierownicy podmiotów mogli wprowadzać np. obowiązek szczepienia - poinformował Niedzielski.



Dopytywany, jakich placówek mógłby dotyczyć obowiązek szczepień, odparł, że podmiotów leczniczych, w tym szpitali czy hospicjów. Szef MZ pytany, czy w sytuacji odmowy zaszczepienia się dana osoba będzie musiała pożegnać się z zawodem, odparł: "prawdopodobnie tak".



Rozwiązanie mówi o obowiązku, tam nie ma katalogu kar wymienionego. To będzie prawdopodobnie możliwość rozstania się z pracownikiem - dodał Niedzielski.



Minister zdrowia zapowiedział wspomniany projekt ustawy już w poniedziałek. Projekt ma pozwolić pracodawcy na weryfikację tego, czy pracownik jest zaszczepiony. Według Niedzielskiego ma on zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na najbliższe posiedzenie Sejmu.



Regulacji szczepień przeciw Covid-19 w zakładach pracy podjęła się już m.in. Łotwa. Parlament łotewski w piątek przyjął ustawę, która umożliwia przedsiębiorcom zwalnianie pracowników odmawiających zaszczepienia się przeciw Covid-19 bądź przejścia na pracę zdalną.

W kraju w pełni zaszczepionych jest ok. 61 proc. dorosłych, przy średniej unijnej 75 proc. Nowe zasady wejdą w życie 15 listopada. Nie obejmą osób, które ze względów medycznych nie mogą przyjąć szczepionki przeciw Covid-19, ani tych, które niedawno przeszły tę chorobę.