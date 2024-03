​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę po 8:30 będzie wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł PiS Radosław Fogiel.

Radosław Fogiel / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Z politykiem Prawa i Sprawiedliwości porozmawiamy o sytuacji, w której jest jego partia. U progu wyborów samorządowych spadają sondaże PiS, prognozy mówią o utracie władzy w sejmikach, a po przegranych wyborach parlamentarnych nieznany jest kierunek, w którym zmierza partia. W sobotę odbędzie się konwencja samorządowa PiS. Posła Fogla zapytamy o to, czy partia liczy na sukces, czy szykuje się na kolejną wyborczą porażkę.

Porozmawiamy także o protestach rolników, których źródeł trzeba szukać w czasach, gdy to PiS rządził Polską. W rozmowie znajdzie się wątek bezpieczeństwa Polski, także w kontekście działań planowanych na poziomie UE i powołania komisarza ds. obronności.

