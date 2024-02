Minister o swojej "najważniejszej misji" w USA

Podczas briefingu prasowego Radosław Sikorski mówił również m.in. o pomocy dla Ukrainy.

Moją najważniejszą misją, jeśli chodzi o wojnę w Europie, jest to, by przekonać wahających się kongresmenów, a tak naprawdę jedną osobę - spikera Izby Reprezentantów - by poddał pod głosowanie pakiet pomocowy dla Ukrainy - powiedział minister.

Podkreślił, że dalsza pomoc dla Ukrainy jest konieczna również z punktu widzenia amerykańskiej wiarygodności sojuszniczej, a blokowanie ustawy szkodzi wizerunkowi Ameryki.

Jestem jednym z wielu głosów, który o to zabiega, ale ucieszyłem się dziś rano, że telewizja Fox zrobiła duży reportaż z wywiadem z prezydentem (Wołodymyrem) Zełenskim. Mam nadzieję, że to jest dowód na refleksję po stronie republikańskiej - dodał minister.

Zapowiedział, że w Waszyngtonie będzie rozmawiał z republikańskimi kongresmenami. Przyznał jednak, że nie ma w planach spotkania ze spikerem Izby Mike'iem Johnsonem.

Apeluję do niego jak marszałek do marszałka i - jak państwo wiecie - tam są różne procedury, by demokracji dać szansę, by do tego głosowania wreszcie doszło - powiedział szef MSZ, odnosząc się do procedury wymuszenia głosowania nad ustawą mimo sprzeciwy przewodniczącego Izby.

Ursula von der Leyen w Polsce

W piątek wizytę w Warszawie złożyli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także premier Belgii Alexander De Croo.

Szefowa KE oświadczyła, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich dla Polski.

Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski, które pochodzą z Funduszu Odbudowy i Funduszu Spójności. Zostanie to zagwarantowane poprzez urząd Prokuratora Europejskiego. Jest to wspaniała wiadomość dla Europy i Polski - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej.

O tym, że szefowa Komisji Europejskiej przekaże dziś wiadomość o odblokowaniu Polsce pieniędzy z KPO, jako pierwsza informowała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Szefowa KE zapowiedziała również wsparcie dla polskich rolników; przypomniała, że wspólna polityka rolna przewiduje 22 mld euro dla polskich rolników i zapowiedziała "więcej funduszy w przyszłości".

Pierwsza płatność w ramach kolejnego funduszu (Funduszu Odbudowy, Next Generation EU - przyp. red.) to jest 1,4 mld euro, które będą dostępne bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji ich produkcji i w wejściu na nowe rynki - powiedziała.