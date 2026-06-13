Ostatnie słowo należało do Giovanniego Reyny, który efektownym strzałem zewnętrzną częścią stopy ustalił wynik w ósmej doliczonej minucie.

Był to jeden z najpóźniej zdobytych goli w historii mundialu (nie licząc dogrywek). Rekordowe było trafienie Irańczyka Mehdiego Taremiego w meczu z Anglią (2:6) przed czterema laty w Katarze - w 13. doliczonej minucie.

Wśród piłkarzy, którzy trafiali później od Reyny, jest też Robert Lewandowski. W meczu 1/8 finału z Francją, również w Katarze, Polak wykorzystał rzut karny w dziewiątej doliczonej minucie.

Emocje kibiców i gwiazdy na trybunach

O rany! Mistrzostwa świata są w USA. To ogromny moment. Czekałem na to całe życie, a na pewno przez ostatnie osiem lat, od chwili ogłoszenia organizacji turnieju - mówił naszemu amerykańskiemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu kibic USA. W Paragwaju, w Ameryce Południowej piłka nożna to naprawdę wielka sprawa. To zawsze kultura, przyjaźń i spotkanie ludzi. Tym właśnie jest dla mnie futbol. Nie potrafię nawet tego opisać - powiedział z kolei obywatel Paragwaju, który tym razem miał mniej powodów do radości.

Spotkanie w Kalifornii obejrzało mnóstwo celebrytów, m.in. Tom Cruise, George Lucas, Bill Gates, Halle Berry, Leonardo DiCaprio i Kareem Abdul-Jabbar. Na trybunach, obok 70 491 innych widzów, był też sekretarz stanu USA Marco Rubio.

W piątek USA zagra z Australią w Seattle, a Paragwaj zmierzy się z Turcją w San Francisco.