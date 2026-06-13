Piłkarska reprezentacja Włoch po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowała się na mundial. "Może awansuje, jak będą grały 64 drużyny albo i 228" - zadrwił szef FIFA Gianni Infantino. Szybko zareagował włoski minister sportu.

Prezydent FIFA Gianni Infantino przed meczem USA z Paragwajem / CHRIS TORRES / PAP/EPA

Prezydent FIFA Gianni Infantino zażartował z braku awansu Włoch na mundial.

Włosi nie zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata trzeci raz z rzędu - w marcu przegrali baraże z Bośnią i Hercegowiną po rzutach karnych.

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Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino naraził się Włochom za niefortunny żart z faktu, że Italia nie zakwalifikowała się do trwającego mundialu.

Tej wypowiedzi udzielił w wywiadzie dla brazylijskiej CazeTV, spytany o kolejne niepowodzenie Włochów, którzy po raz trzeci z rzędu nie awansowali na MŚ. W marcu przegrali po rzutach karnych finał baraży z Bośnią i Hercegowiną.

Żart z 228 drużynami został tym bardziej źle odebrany, że FIFA ma tylko 211 federacji członkowskich.

Minister sportu we Włoszech Andrea Abodi poprosił o możliwość rozmowy z szefem światowej centrali. Biorąc pod uwagę dystans między Meksykiem a Włochami, najlepsza byłaby rozmowa telefoniczna w celu wyjaśnienia tej sprawy. Chciałbym bezpośrednio usłyszeć jego opinię - powiedział.

Italii zabrakło w 2018 roku w Rosji i cztery lata później w Katarze. Wówczas w turnieju finałowym startowały po 32 zespoły. Od trwającej edycji powiększono grono uczestników do 48, ale Włosi w swojej grupie eliminacyjnej dwukrotnie przegrali z Norwegią, a później nie dali rady teoretycznie znacznie słabszym reprezentantom Bośni i Hercegowiny.