Wenezuelskie władze potwierdziły śmierć Héctora Rusthenforda Guerrero Floresa, znanego jako "Niño Guerrero" – przywódcy międzynarodowej organizacji przestępczej Tren de Aragua. Do zdarzenia doszło podczas wspólnej operacji sił Wenezueli i Stanów Zjednoczonych.

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Jak poinformowało w piątkowym komunikacie ministerstwo komunikacji i informacji Wenezueli, operacja wymierzona była w "zorganizowane struktury przestępcze". W trakcie działań doszło do starć z członkami gangu. W ich wyniku "zneutralizowano" samego lidera organizacji - Guerrero Floresa.

Według strony amerykańskiej operacja miała charakter precyzyjnego uderzenia. Prezydent USA Donald Trump przekazał w serwisie Truth Social, że amerykańskie Dowództwo Południowe przeprowadziło "szybki i śmiercionośny atak", wymierzony bezpośrednio w przywódcę gangu. Dodał, że działania były "ściśle skoordynowane" z władzami w Caracas.

Za pomoc w ujęciu gangstera wyznaczono wysoką nagrodę

Tren de Aragua (hiszp. Pociąg z Aragua) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i brutalnych organizacji przestępczych Ameryki Łacińskiej. Zajmuje się m.in. porwaniami, zabójstwami na zlecenie, handlem ludźmi, narkotykami i złotem oraz kradzieżami pojazdów. W ostatnich latach jej wpływy znacząco się rozprzestrzeniły w regionie, co wiązane jest m.in. z falą migracji Wenezuelczyków uciekających przed kryzysem gospodarczym i humanitarnym związanym z byłym już prezydentem Nicolasem Maduro.

Po schwytaniu w styczniu przez siły amerykańskie były wenezuelski przywódca oskarżony jest o wieloletnie organizowanie przemytu kokainy do USA, w tym w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne, m.in. z Tren de Aragua.

Sam 42-letni Guerrero Flores od lat był jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w regionie. W 2025 roku został oskarżony w Nowym Jorku o kierowanie działalnością o charakterze terrorystycznym i przestępczym. USA wyznaczyły za informacje prowadzące do jego zatrzymania nagrodę w wysokości 5 mln dolarów.

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