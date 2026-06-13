Za pomoc w ujęciu gangstera wyznaczono wysoką nagrodę

Tren de Aragua (hiszp. Pociąg z Aragua) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i brutalnych organizacji przestępczych Ameryki Łacińskiej. Zajmuje się m.in. porwaniami, zabójstwami na zlecenie, handlem ludźmi, narkotykami i złotem oraz kradzieżami pojazdów. W ostatnich latach jej wpływy znacząco się rozprzestrzeniły w regionie, co wiązane jest m.in. z falą migracji Wenezuelczyków uciekających przed kryzysem gospodarczym i humanitarnym związanym z byłym już prezydentem Nicolasem Maduro.

Po schwytaniu w styczniu przez siły amerykańskie były wenezuelski przywódca oskarżony jest o wieloletnie organizowanie przemytu kokainy do USA, w tym w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne, m.in. z Tren de Aragua.

Sam 42-letni Guerrero Flores od lat był jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w regionie. W 2025 roku został oskarżony w Nowym Jorku o kierowanie działalnością o charakterze terrorystycznym i przestępczym. USA wyznaczyły za informacje prowadzące do jego zatrzymania nagrodę w wysokości 5 mln dolarów.