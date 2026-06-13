Wenezuelskie władze potwierdziły śmierć Héctora Rusthenforda Guerrero Floresa, znanego jako "Niño Guerrero" – przywódcy międzynarodowej organizacji przestępczej Tren de Aragua. Do zdarzenia doszło podczas wspólnej operacji sił Wenezueli i Stanów Zjednoczonych.
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Jak poinformowało w piątkowym komunikacie ministerstwo komunikacji i informacji Wenezueli, operacja wymierzona była w "zorganizowane struktury przestępcze". W trakcie działań doszło do starć z członkami gangu. W ich wyniku "zneutralizowano" samego lidera organizacji - Guerrero Floresa.
Według strony amerykańskiej operacja miała charakter precyzyjnego uderzenia. Prezydent USA Donald Trump przekazał w serwisie Truth Social, że amerykańskie Dowództwo Południowe przeprowadziło "szybki i śmiercionośny atak", wymierzony bezpośrednio w przywódcę gangu. Dodał, że działania były "ściśle skoordynowane" z władzami w Caracas.