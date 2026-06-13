Zatrzymaniem agresywnego pacjenta skończyła się ostatnia noc na szczecińskim SOR-ze. Mężczyzna dokonał pewnych zniszczeń – ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar.

Atak na SOR w Szczecinie: pacjent zniszczył mienie, został zatrzymany (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Opisywane zdarzenie miało miejsce w piątek późnym wieczorem, na terenie szpitala uniwersyteckiego przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Starszy pacjent, który przebywał na oddziale ratunkowym, zniszczył mienie - usłyszała od rzeczniczki komendy miejskiej policji szczecińska reporterka RMF FM.

Mężczyzna został zatrzymany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie zostało zniszczone. Trwa liczenie strat.