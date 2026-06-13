A jednak USA? Robert Lewandowski jest już w Chicago. Polak ma prowadzić zaawansowane rozmowy z Chicago Fire - podaje "The Athletic". Amerykanie oferują kapitanowi reprezentacji Polski wielkie pieniądze.

Robert Lewandowski zamieni Barcelonę na Chicago? / ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

Robert Lewandowski prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Chicago Fire - informuje portal "The Athletic".

Lewandowski ogłosił 16 maja odejście z Barcelony, dla której grał od 2022 roku.

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Portal "The Athletic", powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie "zaawansowanych rozmów" z tym klubem.

Lewandowski w Chicago Fire? Berhalter ujawnia

Lewandowski wciąż nie ujawnił, gdzie zamierza występować w nowym sezonie, ale według doniesień medialnych Polak udał się już do Chicago.

"The Athletic" cytuje też trenera Fire Gregga Berhaltera, który w czwartek w jednym z programów telewizyjnych zasugerował prace nad pozyskaniem Lewandowskiego.

Staramy się pozyskiwać zawodników światowej klasy. Myślę, że twój ojciec mógłby być zadowolony z transferu, nad którym pracujemy - Berhalter zwrócił się do prowadzącej Key Adams, której rodzice są imigrantami z Polski.

15 albo 20 milionów?

Chicago Fire kusi Lewandowskiego i jego rodzinę profesjonalizmem i wielkimi pieniędzmi.

"Słyszę, że już pierwsza prezentacja Amerykanów dla Roberta Lewandowskiego spowodowała, że Polakowi 'szczęka opadła'. A był bardzo sceptyczny. Amerykanie byli niesamowicie profesjonalni. Pokazali, gdzie są i co chcą osiągnąć" - napisał w mediach społecznościowych Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu".

"Kontrakt piłkarza? 15 mln euro rocznie, a z premiami nawet 20 mln. Długość umowy? 2, a nawet 3 lata, ponieważ nowy obiekt - w centrum Chicago - ma zostać otwarty w 2028 roku" - dodał dziennikarz.