Planujesz kolejny urlop i zastanawiasz się, gdzie rzucić kulinarne kotwice? Zapomnij na chwilę o tradycyjnym zwiedzaniu zabytków. Prestiżowy magazyn Time Out zapytał 24 tysiące mieszkańców z całego globu o to, gdzie karmią najlepiej na świecie. Wyniki tego gigantycznego badania mogą Cię mocno zaskoczyć. Na szczycie podium nie znajdziesz bowiem Paryża ani Rzymu. Kto zgarnął koronę i gdzie zjesz królewski posiłek za grosze? Oto oficjalna lista 20 najlepszych miast świata pod względem jedzenia.

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Lima, stolica Peru, zdobyła pierwsze miejsce jako kulinarna perła Ameryki Południowej, słynąc z ceviche i przystępnych cen.

Bangkok to raj dla fanów street foodu, gdzie za niewielkie pieniądze można spróbować pikantnych i aromatycznych tajskich dań.

Ranking obejmuje także miasta z różnych kontynentów, takie jak Ho Chi Minh, Melbourne, Pekin, Ateny czy Neapol.

Zainteresowany, które jeszcze miasta znalazły się na liście i co je wyróżnia?

Podróżowanie to nie tylko zwiedzanie zabytków czy podziwianie krajobrazów. Coraz więcej osób planując wyjazd, kieruje się tym, co można zjeść na miejscu. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie turystyką kulinarną, prestiżowe wydawnictwo Time Out ogłosiło właśnie listę najlepszych miast świata pod względem jedzenia. Ranking powstał na podstawie opinii 24 tysięcy mieszkańców 150 miast oraz analiz ekspertów kulinarnych.

Lima - kulinarna perła Ameryki Południowej

Na szczycie zestawienia znalazła się Lima, stolica Peru, uznawana za kulinarną stolicę Ameryki Łacińskiej. To właśnie tutaj można spróbować ceviche - dania z surowych ryb marynowanych w soku z limonki, czy causa Limeña - warstwowego przysmaku z ziemniaków. Lima wyróżnia się nie tylko jakością i różnorodnością kuchni, ale również przystępnymi cenami. To miasto, w którym można dobrze zjeść, nie wydając fortuny. Lokalne restauracje cieszą się renomą, a bogactwo smaków przyciąga smakoszy z całego świata.

Bangkok - stolica street foodu

Drugie miejsce w rankingu zajął Bangkok, który już drugi rok z rzędu zachwyca miłośników ulicznego jedzenia. Tajska metropolia słynie z barwnych targów i ulicznych stoisk, gdzie można spróbować dań pełnych egzotycznych smaków: od pikantnych curry, przez aromatyczne zupy, aż po słodkie desery. W Bangkoku jedzenie uliczne to prawdziwa instytucja, a ceny za lokalne specjały zaczynają się od kilku dolarów. To miasto, gdzie każdy posiłek to niezapomniana przygoda kulinarna.

Meksyk - tradycja i nowoczesność

Na trzecim miejscu znalazła się stolica Meksyku, która zachwyca różnorodnością smaków i bogatą tradycją kulinarną. Meksyk to nie tylko restauracje z gwiazdkami Michelin, ale także niezliczone targi i uliczne stragany. Symbolem miasta jest taco al pastor - danie z wieprzowiny i ananasa, serwowane w słynnym "korytarzu taco". Kuchnia meksykańska to połączenie tradycji rdzennych mieszkańców i wpływów hiszpańskich, co sprawia, że jest niezwykle różnorodna i pełna kontrastów.

Londyn - światowa stolica różnorodności

Czwarte miejsce przypadło Londynowi, który uchodzi za jedno z najbardziej kosmopolitycznych miast globu. W brytyjskiej stolicy można znaleźć kuchnie z każdego zakątka świata - od azjatyckich ramenów, przez bliskowschodnie falafele, aż po tradycyjne fish and chips. Szczególną popularnością cieszy się Borough Market - najstarszy targ spożywczy w mieście, pełen stoisk z lokalnymi i egzotycznymi produktami. Londyn to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każdy smakosz znajdzie coś dla siebie.

Barcelona - śródziemnomorskie smaki

Piątą pozycję w rankingu zajmuje Barcelona. Stolica Katalonii słynie z kuchni inspirowanej tradycjami śródziemnomorskimi. Lokalne targi i restauracje oferują takie przysmaki jak pa amb tomàquet (chleb z pomidorem) czy patatas bravas. W Barcelonie tradycja łączy się z nowoczesnymi trendami, a miasto nieustannie przyciąga zarówno turystów, jak i szefów kuchni z całego świata.

Globalna mapa kulinarnych doznań

Na liście znalazły się również inne miasta z różnych kontynentów. Ho Chi Minh w Wietnamie zachwyca bogactwem azjatyckich smaków, Melbourne w Australii słynie z innowacyjnej kuchni fusion, a Pekin w Chinach to mekka dla miłośników tradycyjnych dań chińskich. Nie zabrakło także Aten i Lizbony, gdzie można spróbować śródziemnomorskich specjałów, a także Kapsztadu, Osaki, Bangalore czy Neapolu - stolicy pizzy.

Najwyżej sklasyfikowanym miastem w USA został Nowy Jork, który uplasował się na 15. miejscu. To miasto, które od lat przyciąga imigrantów z całego świata, a każda z grup etnicznych wniosła coś do lokalnej kuchni. Nowy Jork słynie z pizzy na cienkim cieście, bajgli, pastrami oraz licznych restauracji reprezentujących niemal każdą kuchnię świata.

Analiza rankingu pokazuje, że najlepsze miasta dla smakoszy łączy jedno - autentyczna miłość do jedzenia i szacunek dla kulinarnych tradycji. Każde z tych miejsc ma swoją historię, unikalne składniki i własną tożsamość, która wpływa na sposób, w jaki mieszkańcy i turyści odkrywają nowe smaki.

Pełna lista najlepszych miast świata pod względem jedzenia w 2026 roku

1. Lima, Peru

2. Bangkok, Tajlandia

3. Meksyk, Meksyk

4. Londyn, Wielka Brytania

5. Barcelona, Hiszpania

6. Ho Chi Minh, Wietnam

7. Melbourne, Australia

8. Pekin, Chiny

9. Ateny, Grecja

10. Lizbona, Portugalia

11. Kapsztad, RPA

12. Osaka, Japonia

13. Bangalore, Indie

14. Neapol, Włochy

15. Nowy Jork, USA

16. Hongkong

17. Buenos Aires, Argentyna

18. Marsylia, Francja

19. Kopenhaga, Dania

20. Medellín, Kolumbia