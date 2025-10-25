"To jest kwestia porządkowania pewnych spraw. W Koalicji Obywatelskiej funkcjonujemy jako różne ugrupowania od 2018 roku. To bardzo dobra współpraca. Warto sfinalizować ten związek, żeby było to jedno ugrupowanie polityczne. Dajemy sygnał koleżankom i kolegom z koalicji 15 października, że współpraca (…), to w jaki sposób można pokazywać wyborcom, że jest się razem, procentuje, co widać w ostatnich sondażach" – stwierdził Borys Budka, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, pytany o to, dlaczego PO łączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. „Pokazujemy, że organizacyjnie jesteśmy przygotowani do wyborów, które będą za dwa lata” – dodał wiceprzewodniczący PO.

