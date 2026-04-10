W czwartek sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowanie w Sejmie w obecności m.in. notariusza oraz marszałków Sejmu i Senatu. Prezydent Karol Nawrocki nie uznaje ślubowania, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił sędziów do pełnienia obowiązków. Jak zmieniła się sytuacja po czwartkowym ślubowaniu? Co dalej wydarzy się w TK? Na te i inne pytania odpowie Adam Bodnar, senator i były minister sprawiedliwości, który będzie Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Zapraszamy!

Adam Bodnar

PiS twierdzi, że nie ma przepisu, który umożliwiałby marszałkowi Sejmu przyjmowanie ślubowania sędziów i składa zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z kolei prezydent Karol Nawrocki zapowiada zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego czworga sędziów wybranych przez Sejm do TK. Czy ta skarga kompetencyjna jest uzasadniona?

Czy ślubowanie sędziów bez obecności prezydenta było zgodne z prawem? Czy po wypowiedzeniu roty przysięgi sędziowie objęli urząd w TK? Jakie powinny być kolejne kroki sędziów? Czy mamy do czynienia z porządkowaniem Trybunału Konstytucyjnego, czy może raczej z przedłużającym się patem?

W rozmowie poruszymy także sprawę wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa, której kadencja upływa 11 maja. Na stronie Sejmu opublikowano 60 nazwisk kandydatów do sędziowskiej części KRS. Wybór ma nastąpić na posiedzeniu Sejmu w połowie maja. Czy ten wybór sędziów do KRS może zakwestionować prezydent?

Jutro odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech. Czy sytuacja Zbigniewa Ziobry, który dostał tam azyl polityczny, może się zmienić, jeśli wygra TISZA Petera Magyara? Tymczasem nadal nie ma postanowienia ws. ENA dla Zbigniewa Ziobry. Dlaczego to tak długo trwa? Czy polskie sądy działają opieszale w tej sprawie?

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy o godz. 8:32 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!