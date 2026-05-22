Jedna osoba zginęła, a siedem jest ciężko poparzonych w wyniku eksplozji w zakładzie petrochemicznym MOL w Tiszaujvaros na wschodzie Węgier. Informację o tym zdarzeniu przekazał w mediach społecznościowych węgierski premier Peter Magyar. Prezes węgierskiego koncernu MOL Zsolt Hernadi podczas konferencji prasowej podał przyczynę eksplozji.
Do zdarzenia doszło podczas ponownego uruchamiania instalacji po pracach konserwacyjnych.
We wpisie w mediach społecznościowych węgierski premier Peter Magyar przekazał, że na miejsce skierowali się prezes zarządu MOL Zsolt Hernadi i minister energii Istvan Kapitany.