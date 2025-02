​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach uzupełniających do Senatu z Krakowa, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Porozmawiamy m.in. o tym, dlaczego w wyborach uzupełniających nie zadziałał pakt senacki, czy nie żałuje odejścia z Polski 2050 i co jako senator chciałaby osiągnąć w parlamencie.

Monika Piątkowska / Piotr Szydłowski / RMF FM

W rozmowie z Moniką Piątkowską poruszymy też kwestie rolnicze. Zapytamy, czy marzenie o polskiej infrastrukturze zbożowej przeszło do historii, czy uda się jeszcze odbudować współpracę z Ukrainą w kontekście transportu produktów rolno-spożywczych i czy Parlament Europejski powinien przedłużyć bezcłowy handel po 5 czerwca.

Zapytamy też o nowy program mieszkaniowy autorstwa ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka. Spytamy, kiedy Kraków doczeka się metra.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.