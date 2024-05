Jacek Sasin, były wicepremier, poseł PiS i szef podlaskich struktur partii był w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Pytany o utratę władzy w podlaskim sejmiku, odparł, że nie ma w tym jego winy.

Wideo youtube

W czwartek europoseł Krzysztof Jurgiel z Prawa i Sprawiedliwości został zawieszony w prawach członka partii. Nieoficjalnie mówi się, że tłem tej decyzji jest utrata władzy PiS w województwie podlaskim. Po wyborach samorządowych dwoje radnych partii Wiesława Burnos i Marek Malinowski poparło kandydata Koalicji Obywatelskiej Łukasza Prokoryma na marszałka województwa. W ten sposób PiS stracił kontrolę nad sejmikiem województwa, które uważane jest za bastion partii.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sasin o utracie władzy przez PiS na Podlasiu: Nie ma w tym mojej winy

Czy Sasin powinien ponieść odpowiedzialność polityczną?

O sytuację w województwie podlaskim, o to czy w partii trwa czyszczenie szeregów i szukanie winnych Krzysztof Ziemiec pytał Jacka Sasina, szefa podlaskich struktur PiS.

Nie widzę w tym swojej winy, nie widzę niczyjej winy. Takie proste tłumaczenia rzadko są prawdziwe. Proste przełożenie faktów, coś się stało złego na Podlasiu i łączenie z tym tej decyzji to błąd - odparł Jacek Sasin.

Zło się stało, bo zostali oszukani wyborcy - podkreślił Sasin. Jest jakiś problem w tym regionie, bo to nie jest pierwszy przypadek, to jest całe pasmo. Przypomnę, że kilka lat temu PiS już straciło władzę w tym sejmiku. Dokładnie w taki sam sposób - poprzez zdradę kilku osób. Wtedy został odwołany nasz marszałek.

Czy pan nie powinien ponieść odpowiedzialności politycznej za to, co się stało jako szef tych struktur, a nie Krzysztof Jurgiel - dopytywał Krzysztof Ziemiec.

Ja jestem szefem struktur podlaskich od listopada ubiegłego roku - odparł Sasin. To jest decyzja prezesa naszej partii, głęboko przemyślana. Nie chcę jej komentować, bo nie ja ją podejmowałem.

Czy to pan nakłonił do tego prezesa, żeby wrobić Jurgiela? - pytał Ziemiec. Sasin zdecydowanie zaprzeczył.

Martwię się sytuacją na Podlasiu i jestem zdeterminowany, by takie sytuacje w przyszłości się nie zdarzały - powiedział Sasin. Odbicie sejmiku uznał za misję trudną, ale możliwą do zrealizowania. Chcemy rządzić Podlasiem, bo rządziliśmy tam w sposób bardzo udany przez 5,5 roku - dodał.

Jacek Sasin był pytany również o kampanię wyborczą PiS. Krzysztof Ziemiec mówił, że działacze partii skarżą się, że jest ona niemrawa.

Listy są bardzo mocne, dużo znanych nazwisk, również na miejscach niebiorących. To robi rywalizację - odparł Jacek Sasin.

Sasin o Ziobrze: Przerwana terapia przez rządzących

Ziemiec zapytał polityka również o stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. O tym, że lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro przejdzie kolejną operację informował ostatnio w Polsacie News poseł Michał Wójcik. "Po tej operacji ratującej życie były przerzuty, w ostatnim czasie ten stan się bardzo pogorszył" - mówił Wójcik.

Życzę mu wiele zdrowia, by pokonał te straszną chorobę. Ubolewam, że spotkały go tak ciężkie przeżycia w trakcie choroby. Rządzący nie cofnęli się przed tym. żeby zmusić go do przerwania terapii - mówił Jacek Sasin

