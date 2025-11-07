Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał 136 promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Zdaniem premiera Donalda Tuska to dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Dlaczego prezydent nie podpisał nominacji? Czy ma coś do zarzucenia przyszłym oficerom czy instytucjom, z którymi są związani? Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie sekretarz stanu Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Kiedy dojedzie do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy? Dlaczego prezydent Nawrocki nie odpowiada na zaproszenie prezydenta Zełenskiego? Co będzie pierwszym punktem rozmowy prezydentów, jeśli w końcu do niej dojdzie? Czego oczekujemy od Ukrainy? I czy prezydencka ustawa penalizująca "propagowanie ideologii banderyzmu" nie zaognia stosunków polsko-ukraińskich?

Zapytamy także o głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu oraz zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Czy prezydent ułaskawi byłego ministra sprawiedliwości, jeśli dojdzie do jego aresztowania?

Krzysztof Ziemiec porozmawia ze swoim gościem również o braku porozumienia w sprawie ambasadorów i prezydenckim projekcie ustawy w sprawie obniżenia cen prądu.

