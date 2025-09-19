Czy zdaniem Krzysztofa Brejzy umowa z krajami Mercosur jest już przesądzona, a może uda się jeszcze skonstruować blokującą mniejszość? Co się w tej sprawie mówi na korytarzach w Brukseli? A może to sprawa podniesionych ponownie reparacji od Niemiec jest tematem rozmów? Nie zabraknie też tematów krajowych, jak chociażby oceny pierwszego miesiąca urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego. Krzysztof Brejza będzie w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Krzysztof Brejza / Archiwum RMF FM

Porozmawiamy też o pracach komisji ds. Pegasusa i wytoczonym Jarosławowi Kaczyńskiemu procesie. Czego domaga się Krzysztof Brejza i czy wierzy, że prezes PiS stawi się w sądzie?

Zapytamy również o koszty naszego bezpieczeństwa i o to, czy Polska i Europa przespały trzy lata wojny i nie zrobiły nic lub niewiele w kwestii obrony cywilnej. Czy w ogóle stać nas na drogie zakupy broni. Może należałoby okroić politykę socjalną?

