Co Andrzej Duda sądzi o słowach Donalda Trumpa na temat rosyjskich dronów nad Polską? Czy według byłego prezydenta rządzący zdali egzamin z próby związanej z wtargnięciem rosyjskich bezzałogowców do Polski? Jakie plany ma były prezydent na kolejne miesiące? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta Andrzeja Dudę, byłego prezydenta, w sobotnim programie "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM". Zapraszamy!

Andrzej Duda, były prezydent RP / Jakub Rutka / RMF24

To mogła być pomyłka - tak prezydent USA Donald Trump odpowiedział na pytanie polskiego dziennikarza o wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Byłego prezydenta zapytamy o słowa gospodarza Białego Domu. Czy według Andrzeja Dudy rządzący zdali egzamin z próby związanej z wtargnięciem rosyjskich bezzałogowców do Polski?

Z byłym prezydentem porozmawiamy nie tylko o polityce. Zapytamy również o książkę "To ja. Andrzej Duda" o kulisach prezydentury. Zapytamy także o powody przyjęcia propozycji poprowadzenia programu w Kanale Zero oraz o plany byłego prezydenta na kolejne miesiące.

