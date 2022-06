"Oczekuję, że pan prezes Kaczyński przeprosi za Obajtka, za Glapińskiego - rekordowe ceny paliw, rekordowa inflacja, rekordowe stopy procentowe - za to trzeba Polaków przeprosić i zdymisjonować tych, którzy są za to odpowiedzialni" - mówił Borys Budka, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Bez tego 500, 700, 1000 plus nic nie da, bo te pieniądze są po prostu zjadane przez inflację" - tak przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej komentował dzisiejszą konwencję PiS. "Dziś usłyszymy festiwal obietnic od niewiarygodnych ludzi - to oni obiecali, że nie będzie takiej inflacji" - dodał Budka.

Chcemy wygrać wybory, tu potrzebna jest współpraca opozycji. Trzaskowski - Tusk to bardzo dobry duet - zaznaczył Borys Budka. To dojrzali politycy, znakomicie się uzupełniają, tak jak te imprezy - "Campusu Polska Przyszłości" (orgaznizowany pod koniec sierpnia przez Rafała Trzaskowego - przyp. red.) i "Meet Up - Nowa Generacja" (wydarzenie, które odbędzie się za dwa tygodnie, firmowane przez Donalda Tuska - przyp. red.) - uzasadniał. To, że mamy osoby, które są wskazywane na potencjalnego premiera i prezydenta, to mnie tylko cieszy. Doświadczenie Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego to coś, czego inni mogą nam pozazdrościć - stwierdził przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Krzysztof Ziemiec dopytywał też swojego gościa o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Te pieniądze już dawno mogły być w Polsce. Ponad miliard zł kosztował polskich podatników upór Kaczyńskiego. Dopóki PiS będzie u władzy, dopóty środki z KPO są zagrożone. Są to ludzie, którzy nie potrafią wypełniać obietnic - ocenił Budka. Mogę wszystkich uspokoić - pieniądze, które spłyną do Polski, mogą być i będą dobrze wydatkowane, bo są jeszcze samorządy - ważne, żeby te pieniądze spływały właśnie poprzez samorządy, bez względu na to, kto tam rządzi - tam na pewno są lepsi gospodarze niż Jacek Sasin czy pan premier Morawiecki - dodał.

To są pieniądze nie dla władzy, ale dla Polaków. Najważniejsze jest, żeby te środki trafiły do Polski, a później, żeby były dobrze wydatkowane - uzasadniał Borys Budka. Jedynym podmiotem, który przez rok blokował środki europejskie, był rząd premiera Morawieckiego. Za cenę stabilności gospodarczej, wartości złotego byli w stanie rozgrywać wewnętrzne gierki - stwierdził.



