„Polski rząd wykazał się zrozumieniem sytuacji i szukał kompromisu, żeby spełnić oczekiwania Komisji Europejskiej. Zostały te oczekiwania spełnione, Sejm przyjął ustawę. Wszystko jest na dobrej drodze, żeby te pieniądze już do Polski trafiły” – przekonywała Beata Szydło w RMF FM. Europosłanka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wspomniała, że to „opozycja zrobiła dużo, żeby utrudnić proces przyznawania tych pieniędzy”.

Krajowy Plan Odbudowy opiewa na 36 miliardów euro i do tej pory nie uzyskał zielonego światła Brukseli ze względu na kwestie związane z praworządnością . Nie widzę żadnych problemów, jeżeli chodzi o stronę polską, jeżeli chodzi o praworządność. Dyskusje na temat praworządności były inicjowane przez polskich europosłów z opozycji - komentowała była premier Szydło - Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jak dodała, te dyskusje trafiły "na podatny grunt", ponieważ "wszystkim było na rękę" rozmawiać o tym, niż o problemach we Francji.

Polska wprowadziła wiele rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach i tam nie są kwestionowane - przekonywała Beata Szydło.

Polska, by dostać pieniądze z Krajowego Planu odbudowy, zobowiązała się do realizacji zapisów tzw. kamieni milowych. To trzy warunki: likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinarnego sędziów i przywrócenie do orzekania sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Sejm w czwartek uchwalił prezydencką nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakładana ona m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

KPO nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, to są kwestie, które przynależą państwom członkowskim. Zupełnie niezrozumiała postawa Komisji Europejskiej, która postanowiła kwestię nienależącą do jej kompetencji wykorzystać do nacisków politycznych - komentowała w RMF FM europosłanka. Pytana o to, czy przeciąganie przez Solidarną Polskę kwestii poparcia uchwalonej w ubiegłym tygodniu nowelizacji nie zaszkodziła Polsce, pewnie odpowiedziała, że: To nie jest kwestia uporu kogokolwiek z polskie strony. To jest kwestia politycznych nacisków.

Jestem spokojna o to, że koalicja będzie trwała do końca kadencji. Jest bardzo trudny czas i przede wszystkim potrzebna jest stabilna sytuacja polityczna - mówiła była premier Szydło.

"Możemy być spokojni o to, że wybory będą w swoim konstytucyjnym terminie"

Krzysztof Ziemiec pytał także byłą premier o to, czy spodziewa się przyspieszonych wyborów.

Cytat Wydaje mi się, że dzisiaj możemy być spokojni o to, że wybory będą w swoim konstytucyjnym terminie. Problemów jest sporo, potrzebny jest stabilny rząd i rząd, który konsekwentnie realizuje projekty nastawione na bezpieczeństwo Polaków. mówiła Szydło.

Jak przypomniał Ziemiec, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że z początkiem czerwca rezygnuje z piastowanej w rządzie funkcji wicepremiera. Czy zmieni to w jakiś sposób "rządową układankę"? Premier Kaczyński już wcześniej mówił, że po tym, kiedy doprowadzi do końca ważną dla siebie kwestię - mowa o ustawie o obronie ojczyzny - zrezygnuje z bycia w rządzie. To nie jest czas na spory, czy dywagacje dotyczące wewnętrznej sytuacji - komentowała Szydło.

