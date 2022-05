Minister finansów Francji Bruno Le Maire wyraził przekonanie, że Polska do 17 czerwca - czyli kolejnego posiedzenia unijnych ministrów finansów - odblokuje unijną dyrektywę w sprawie opodatkowania globalnych korporacji. Do uchwalenia podatku potrzeba jednomyślności, a Warszawa blokuje projekt.

Pierwsze pieniądze z KPO popłyną do Polski najwcześniej po wakacjach / Marcin Obara / PAP

Oficjalnie, W sprawie dyrektywy dotyczącej globalnych korporacji Polska domaga się powiązania minimalnego liczącego 15 procent podatku z innym podatkiem: od gigantów cyfrowych. Jednak wszyscy doskonale wiedzą, że Polsce chodzi o to, że Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała polskiego KPO opiewającego na 36 miliardów euro.



Minister finansów Francji był bardzo pewny siebie, gdy mówił o porozumieniu w tej sprawie do 17 czerwca. "Tak" - odpowiedział, pytany, czy dyrektywa o opodatkowaniu wielkich koncernów zostanie przyjęta do końca francuskiej prezydencji.



Zapewnił o swoich wysiłkach, "żeby przekonać Polskę, aby zrobiła ostatni krok i przyłączyła się do porozumienia ws. minimalnego opodatkowania". Prezydent Francji zrobił z przyjęcia tego podatku najważniejszy projekt swojej liczącej pół roku prezydencji w UE. Na podatku zależy także bardzo Niemcom.



Przełomowe tygodnie

"Spotykamy się 17 czerwca. Zrobimy wszystko, żeby projekty unijnej dyrektywy ws. minimalnego opodatkowania, został przyjęty jednomyślnie przez kraje UE" - mówił minister finansów Francji. Nie ujawnił jednak jak zamierza to osiągnąć.



Scenariusz może wyglądać następująco. Z Brukseli płyną sygnały, że akceptacja KPO jest już na ostatniej prostej w KE. Z kolei odblokowanie przez Polskę podatku, również wydaje się przesądzone.



Z informacji dziennikarki RMF FM wynika, że KE zamierza zaakceptować polski KPO w środę 1 czerwca. Wtedy Warszawa powinna odblokować sprawę podatku od globalnych korporacji. Oficjalnie powinno to nastąpić 17 czerwca na kolejnym posiedzeniu unijnych ministrów finansów. Wszystko wskazuje na to, że ministrowie mogliby również 17 czerwca zatwierdzić polski KPO. Akceptacja Rady UE następuje najpóźniej miesiąc, po tym jak, zielone światło dla KPO danego kraju daje KE.



Kiedy pieniądze dla Polski?

Pierwsze pieniądze z KPO popłyną do Polski najwcześniej po wakacjach jeżeli nasz kraj spełni warunki zawarte w tak zwanym pierwszym kamieniu milowym. Chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Wypłaty z funduszu są warunkowe we wszystkich krajach.