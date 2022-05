Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego do likwidacji. Sejm uchwalił prezydencką nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro (P) i minister-członek Rady Ministrów Michał Wójcik (L) / Marcin Obara / PAP

Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Nowela przewiduje też procedurę "testu bezstronności i niezawisłości sędziego".

Nowelizacja ma być wypełnieniem jednego z warunków Komisji Europejskiej ws. wypłaty środków z KPO. Opozycja niezmiennie nazywa projekt pudrowaniem rzeczywistości.

231 parlamentarzystów podniosło rękę za prezydenckim projektem ustawy, a więc połowa posłów + jeden. To trzech posłów Kukiz’15, dwoje z koła Polskie Sprawy, dwóch niezrzeszonych i oczywiście Zjednoczona Prawica. Co ciekawe - nie premier Mateusz Morawiecki.

Jak relacjonował z Wiejskiej dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski, Morawiecki nie zagłosował ani za, ani przeciw, ani się nie wstrzymał, najwyraźniej po prostu wyszedł z sali.

Przeciw było 208 posłów opozycji, wstrzymało się 13.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym – co się zmienia?

Nowelizacja zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Zgodnie z nią, sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej, mają mieć możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku.

W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Z kolei przewidziany w noweli "test bezstronności i niezawisłości sędziego" ma dać każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności ma mieć prawo złożyć strona lub uczestnik postępowania.

Bezpośrednio przed głosowaniami klub PiS wycofał dwie swoje poprawki zgłoszone w drugim czytaniu, które miały przywrócić w nowelizacji przepisy dotyczące możliwości przeprowadzania "testu niezawisłości i bezstronności sędziego" w stosunku do już zapadłych, prawomocnych orzeczeń.

W głosowaniu przyjętych zostało kilkanaście poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu przez PiS i pozytywnie zaopiniowanych przez sejmową komisję sprawiedliwości. Na mocy jednej z przyjętych poprawek z nowelizacji wykreślono preambułę.

Opozycja krytykuje projekt i mówi o pudrowaniu rzeczywistości

Projekt nowelizacji ustawy o SN w obecnym kształcie nie realizuje warunków, od których uzależniona jest wypłata środków z KPO - mówili przedstawiciele opozycji podczas wczorajszych obrad sejmowej komisji sprawiedliwości.

Koalicja Obywatelska do jego przyjęcia nie przyłoży ręki - zapowiadali posłowie KO.

"Ta ustawa jest jak wielka betoniarka, która zalała nielegalnych sędziów i zacementowała ich obecność w polskim wymiarze sprawiedliwości" - mówił poseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

Opozycja uważa, że cała ta ustawa to pudrowanie rzeczywistości, by coś pokazać Komisji Europejskiej, wykonać pusty gest, ale nie rozwiązuje żadnych problemów wskazanych przez unijne trybunały.

Laskowski w RMF FM: Pozorny krok wstecz

"Ostatni projekt o zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym to nie jest jakiś odwrót, to nie jest chęć przywrócenia pewnych standardów. To jest pozorny krok wstecz, natomiast w gruncie rzeczy nic się nie zmienia. Nie eliminuje się tych najważniejszych zagadnień dotyczących praworządności" - ocenił w Rozmowie w południe w RMF FM Michał Laskowski, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.

"Różne oświadczenia prominentnych osób świadczą o tym, że oni uważają, że te decyzje o zawieszeniu (sędziów - przyp. red.) są trafne i należy kontynuować te zmiany, które już od 5 lat mają miejsce w sądownictwie, że to jest dobry kierunek. Takie oświadczenia ciągle słyszymy" - powiedział sędzia.