"Zagrożenie dla polskiego nieba pochodzi ze wschodu (...). Przede wszystkim tam trzeba chronić niebo i pomagać Ukrainie w obronie przeciwrakietowej" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, pytany o pomysł przekazania Ukrainie baterii Patriot z Niemiec. "Jeśli to nie byłoby możliwe (...), trzeba rozważyć kontynuację rozmów ze stroną niemiecką, aby bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO wzrastało" - zastrzegł. "Nie ma żadnych prawnych blokad co do ewentualnej decyzji o przekazaniu baterii Patriot na Ukrainę. Funkcjonuje tam dużo bardziej zaawansowana technologia" - ocenił gość RMF FM.

Wideo youtube Potrzebna jest obrona przeciwrakietowa i powietrzna w Polsce i my to robimy - zapewniał w RMF FM Marcin Przydacz. Zamówiliśmy już baterie Patriot, one są w Polsce. Polscy żołnierze szkolą się na nich. Zabiegaliśmy jako MSZ o obecność amerykańskich baterii Patriot na Podkarpaciu - i one tam są - wyliczał. Do nas rakiety nie przylecą ze strony południowej czy zachodniej - jeśli już to ze wschodu. Im więcej Ukraina strąci tych rakiet nad swoim terytorium, tym bezpieczniejsza Polska i mniej negatywnych skutków - tłumaczył wiceszef MSZ. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przekazanie Patriotów Ukrainie? Przydacz: Nie ma prawnych blokad Jeśli miasta ukraińskie - Lwów, Kijów, Charków - będą pozbawione prądu, a do tego zmierza dzisiaj Władimir Putin, będą pozbawione wody, ogrzewania, to nie łudźmy się, że liczba uchodźców z Ukrainy będzie spadać. Wręcz przeciwnie - będzie wzrastać - ostrzegał gość Rocha Kowalskiego. Przydacz wyjaśnił, że negocjacje z Niemcami ws. Patriotów prowadzi resort obrony narodowej i jego szef Mariusz Błaszczak. To nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest tutaj resortem wiodącym - zastrzegł. Jesteśmy w kontakcie bieżącym, staramy się wymieniać informacjami - dodał.

