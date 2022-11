"To jest fantastyczny pomysł, żeby Patrioty trafiły na Ukrainę" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. "Ukraińcy obsługują znacznie bardziej skomplikowane systemy rakietowe niż niemieckie Patrioty z lat 80." - przekonywał.

Joachim Brudziński przekonywał w Porannej rozmowie w RMF FM, że skuteczność baterii Patriot, które Niemcy chcą przekazać Polsce, będzie znacznie większa, jeśli zostaną umiejscowione na Ukrainie. Jego zdaniem obawy dotyczące możliwości obsługi systemu przez Ukraińców są "oderwane od rzeczywistości". Amerykanie szkolą armię ukraińską od 2014 r. - i bogu dzięki - mówił gość Roberta Mazurka.

Każda pomoc NATO-wska jest Polsce potrzebna i jest wskazana. Postulujemy do strony niemieckiej od wielu miesięcy, żeby zamiast zdezelowanych hełmów Bundeswehry, zamiast symbolicznej pomocy - dwóch karetek - realnie wspierała Ukrainę. Jest to w interesie całej wspólnoty europejskiej i całego Paktu Północnoatlantyckiego - tłumaczył Brudziński w RMF FM. Niemieckie media krytykują pomysł przekazania Patriotów Polsce za to, że nie był konsultowany z wysokimi oficerami Bundeswehry - zauważył.

Robert Mazurek pytał swojego gościa też o działania polskiego rządu, które mają zapobiec kolejnej fali drożyzny od stycznia 2023 r. Już została podjęta przez rząd obiegowo decyzja, aby zamrozić ceny energii na poziomie z roku 2022 - tłumaczył Brudziński. Dopytywany o ceny paliw odparł, że "na szczęście się stabilizują". To jest zabawne, jak Komisja Europejska, na czele której stoi pani Ursula von der Leyen - polityk niemiecki - proponuje cenę maksymalną za gaz na poziomie dwukrotnie większym niż dzisiejsza cena rynkowa. Dlaczego? Dlatego że jest to w interesie niemieckim - stwierdził europoseł PiS.