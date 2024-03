Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP w Armenii i Łotwie, obecnie prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Porozmawiamy przede wszystkim o wtorkowej, wspólnej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie.

Jerzy Marek Nowakowski / Łukasz Gągulski / PAP

Wizyta, z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, ma być także okazją do rozmowy na temat przyszłości wojny w Ukrainie i bezpieczeństwa w naszej części Europy.

Czy powinniśmy szykować się na scenariusz ewentualnej wojny z Rosją? Jak się do niej przygotować? Czy wojska NATO powinny udać się do Ukrainy, by pomóc jej wygrać z moskiewskim agresorem?

