„Sztandarowym hasłem, z którym od wielu miesięcy jeździmy po Polsce, jest hasło ‘Bezpieczna rodzina’. Chcemy, żeby każda rodzina w Polsce czuła się bezpiecznie, nie tylko rodzina Morawieckiego, nie tylko rodzina Czarnka. Pod tym hasłem kryją się konkretne postulaty, złożone jako projekty ustaw w Sejmie” – mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy w Rozmowie w południe w RMF FM pytana o wyborcze obietnice Lewicy.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / Rafał Guz / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dziemianowicz-Bąk: Sztandarowym hasłem Lewicy jest „Bezpieczna rodzina”

Wideo youtube

Roch Kowalski pytał w Rozmowie w południe w RMF FM o to, jaka będzie odpowiedź Lewicy na propozycje PiS-u: 800 plus i darmowe leki dla dzieci i seniorów. Już dwa lata temu złożyliśmy ustawę o wszystkich lekach na receptę za 5 złotych. Rok temu domagaliśmy się systemowej waloryzacji 500 plus o wskaźnik inflacji. Naszym zdaniem, waloryzacja i podnoszenie potrzebnych świadczeń socjalnych, to nie powinna być kiełbasa wyborcza, to nie powinno wydarzać się tuż przed wyborami, tylko mieć charakter systemowy - mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Co będzie sztandarowym hasłem, którym Lewica będzie chciała przyciągnąć wyborców w nadchodzących wyborach? Sztandarowym hasłem, z którym od wielu miesięcy jeździmy po Polsce, jest hasło "Bezpieczna rodzina". Chcemy, żeby każda rodzina w Polsce czuła się bezpiecznie, nie tylko rodzina Morawieckiego, nie tylko rodzina Czarnka. Pod tym hasłem kryją się konkretne postulaty, złożone jako projekty ustaw w Sejmie. To na przykład: darmowy posiłek w szkole dla każdego dziecka, bo dziś 900 tys. dzieci w Polsce żyje w ubóstwie, a na pusty żołądek trudno się czegoś nauczyć. To budowa mieszkań na wynajem, żeby młodzi ludzie mogli opuszczać domy rodzinne, zakładać własne rodziny i żebyśmy mogli przestać narzekać, że w Polsce rodzi się zbyt mało dzieci. Nie mają gdzie się rodzić, bo młodzi ludzie nie mają gdzie zakładać rodzin - wyjaśniała posłanka Lewicy.

Darmowe autostrady do "budowanie dachu od domu"

Roch Kowalski pytał swoją rozmówczynię również o to, jak Lewica zagłosuje w sprawie darmowych autostrad. To budowanie domu od dachu zamiast od fundamentów. W Polsce 13 mln ludzi żyje w gminach, do których nie dociera żaden transport publiczny. Będziemy domagać się wprowadzenia do każdych rozwiązań infrastrukturalnych działań przeciwko wykluczeniu transportowemu. Chcemy na każdy projekt patrzeć z perspektywy walki z wykluczeniem transportowym - stwierdziła Dziemianowicz-Bąk w RMF FM.

Czy Lewica będzie miała kontrpropozycję dla osób korzystających z kolei i transportu publicznego? Lewica już ma te propozycje. Zerowa stawka VAT na bilety kolejowe, inwestycje w transport autobusowy, bo do stacji kolejowej trzeba jakoś dojechać - mówiła rozmówczyni w Rozmowie w południe w RMF FM.

Posłanka Lewicy dodała, że zerowa stawka VAT pozwoliłaby na obniżenie cen biletów regionalnych, przejazdów krótkodystansowych i byłaby realną ulgą dla wielu osób.

"Żłobkowe" ma realnie ułatwić kobietom powrót na rynek pracy

W programie Lewicy pojawia się postulat "żłobkowego", które miałoby być alternatywą zaproponowanego przez Platformę Obywatelską "babciowego". Roch Kowalski w Rozmowie w południe w RMF FM pytał, na czym miałoby polegać to świadczenie skierowane do kobiet wracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Lewica stoi na stanowisku, że polityka społeczna nie może opierać się wyłącznie na bezpośrednich transferach pieniężnych. Pomoc matkom w powrocie na rynek pracy nie może się wyłącznie na tym opierać. Te same pieniądze, które PiS czy PO chce przeznaczyć na transfery finansowe, można przeznaczyć na zapewnienie miejsca w żłobku dla każdego dziecka. W zasięgu ręki jest tysiąc nowych miejsc w żłobkach w ciągu roku. Publiczne, dobre, blisko miejsca zamieszkania żłobki są tym narzędziem, które pozwoliłoby kobietom złapać oddech i wrócić na rynek pracy - wyjaśniała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Rozmowie w południe w RMF FM.