Jan Wojciech Piekarski, dyplomata z wieloletnim doświadczeniem, były ambasador RP w Izraelu będzie gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24.

Jan Wojciech Piekarski / Pawel Kula / PAP

Po ostatnich kontrowersyjnych wypowiedziach dziś do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne.

Piotr Salak zapyta go między innymi o to, jak od kulis może wyglądać rozmowa, którą z ambasadorem wezwanym do polskiego MSZ przeprowadzili polscy urzędnicy.

