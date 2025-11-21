"Możemy się spodziewać bardzo ostrej reakcji ze strony Rosji, jeżeli dojdzie do zastosowania tego typu kroków. Natomiast jeżeli są możliwości prawne, to trzeba na to (atak na polskiego ambasadora w Petersburgu - przyp. RMF FM) odpowiedzieć" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marek Magierowski, pytany o ewentualne wywłaszczenie rosyjskiej ambasady z terenów wokół Belwederu. Były ambasador Polski w Izraelu i USA zaznaczył, że takie kroki są "dosyć ekstremalne" Podkreślił, że w takiej sytuacji pojawiłoby się pytanie: "Czy my powinniśmy zniżać się do poziomu Rosji, która notorycznie łamie prawo międzynarodowe?".

Marek Magierowski / Marcin Suchmiel / RMF FM

Marek Magierowski atak na polskiego ambasadora w Rosji nazwał "aktem niedopuszczalnym". Widać wyraźnie, że doszło do prowokacji. Oczekiwano reakcji takiej czy innej ze strony Warszawy - zaznaczył.



Dyplomaci polscy, ambasadorzy i urzędnicy na niższych stanowiskach, szczególnie dzisiaj, w obliczu wojny na Ukrainie i napiętej sytuacji globalnej, naprawdę pracują w bardzo trudnych warunkach. Takie wsparcie, nawet werbalne, jest niekiedy konieczne - mówił na antenie naszego internetowego radia.