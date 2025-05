Czy Kijów z niepokojem patrzy, jak sprawa ukraińska dzieli Polaków w wyborach prezydenckich? Czy Ukraina wiąże nadzieje z mediacją Watykanu ws. wstrzymania działań wojennych? Czy Ukraina wróci do handlu z Rosją, gdy zakończy się wojna? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Polsce. Zapraszamy!

Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce / Marcin Suchmiel / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Unia Europejska wygasza tymczasową liberalizację handlu z Ukrainą, która obowiązywała od połowy 2022 r. Co o tym sądzi Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce?

Piotr Salak zapyta swojego gościa także o to, czy przyjęcie Ukrainy do NATO jest w interesie Polski. Czy Kijów z niepokojem patrzy, jak sprawa ukraińska dzieli Polaków w wyborach prezydenckich? Czy Ukraina wiąże nadzieje z mediacją Watykanu ws. wstrzymania działań wojennych? Czy Ukraina wróci do handlu z Rosją, gdy zakończy się wojna? Między innymi te pytania usłyszy Wasyl Bodnar.

W rozmowie nie zabraknie też pytań o odbudowę Ukrainy po wojnie.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Słuchaj Radia RMF24>>>