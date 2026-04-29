​FC Porto zamierza przedłużyć kontrakt z 17-letnim Oskarem Pietuszewskim aż do 2031 roku. Młody Polak, który przebojem wdarł się do pierwszego składu portugalskiego giganta, już teraz wzbudza zainteresowanie największych klubów Europy. FC Porto planuje również podwyższyć jego klauzulę odstępnego, by zabezpieczyć się przed ewentualnym transferem.

Max Scholze i Oskar Pietuszewski / ANTONIO PEDRO SANTOS / PAP/EPA

FC Porto planuje przedłużyć kontrakt z Oskarem Pietuszewskim do 2031 roku.

Nowa umowa ma zostać podpisana po osiągnięciu przez piłkarza pełnoletności.

Klub zamierza podwyższyć klauzulę odstępnego, która obecnie wynosi 60 mln euro.

Oskar Pietuszewski, 17-letni wychowanek Jagiellonii Białystok, od stycznia reprezentuje barwy FC Porto. Portugalskie media donoszą, że klub jest bardzo zadowolony z postawy młodego Polaka i zamierza przedłużyć z nim kontrakt o kolejne dwa lata. Nowa umowa ma obowiązywać aż do 2031 roku, co oznacza, że Pietuszewski zwiąże się z "Smokami" na dłużej, niż pierwotnie zakładano.

Nowy kontrakt i wyższa klauzula odstępnego

Obecny kontrakt Pietuszewskiego z FC Porto został podpisany na trzy lata, jednak ze względu na zbliżającą się pełnoletność piłkarza klub planuje jego wydłużenie. Po 20 maja, kiedy Polak skończy 18 lat, nowa umowa ma zostać oficjalnie podpisana.

Władze portugalskiego giganta zamierzają również podnieść wartość klauzuli odstępnego, która obecnie wynosi 60 mln euro. To zabezpieczenie przed zainteresowaniem ze strony największych klubów Europy, które już teraz bacznie obserwują rozwój młodego skrzydłowego.

Błyskotliwe wejście do portugalskiej ligi

Pietuszewski bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie FC Porto. W ciągu kilku miesięcy rozegrał już 13 spotkań, zdobył 3 bramki i zanotował 2 asysty. Jego debiut w portugalskiej ekstraklasie miał miejsce 18 stycznia w meczu z Vitorią Guimaraes. Wchodząc na boisko w końcówce spotkania, wywalczył rzut karny, po którym padł zwycięski gol dla "Smoków". Dzięki dobrej formie Polak wykorzystał szansę na grę w pierwszym składzie, zwłaszcza po spadku dyspozycji hiszpańskiego pomocnika Borjy Sainza.

Doskonała postawa Pietuszewskiego nie umknęła uwadze największych europejskich klubów. Według portugalskich mediów, młodym Polakiem interesują się już takie zespoły jak Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City czy Bayern Monachium. Władze FC Porto są świadome rosnącej wartości swojego zawodnika i chcą zabezpieczyć się przed ewentualnym transferem, podnosząc klauzulę odstępnego oraz oferując podwyżkę zarobków.

FC Porto, w którego barwach występują także inni Polacy - Jan Bednarek i Jakub Kiwior - pewnie zmierza po mistrzostwo Portugalii. Z dorobkiem 82 punktów "Smoki" mają siedem oczek przewagi nad drugą w tabeli Benficą Lizbona. Już w najbliższą sobotę drużyna może zapewnić sobie ligowy triumf, podejmując na Estadio do Dragao zespół FC Alverca.