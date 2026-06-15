Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o udział w programie „Mikroretencja”. Organizuje go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Celem jest pomoc właścicielom domów jednorodzinnych w gromadzeniu i wykorzystywaniu deszczówki.

Od 22 czerwca nabór wniosków w programie Mikroretencja. Kto może otrzymać dofinansowanie? (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Na realizację programu przeznaczono 173 mln zł z funduszy europejskich. Celem jest zwiększenie retencji wody na prywatnych posesjach, ograniczenie skutków suszy oraz zmniejszenie ryzyka lokalnych podtopień.

Nawet 8 tys. zł wsparcia

Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dotację pokrywającą do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 8 tys. zł.

O pieniądze będą mogli ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zarówno zamieszkiwanymi na stałe, jak i czasowo.

Na co będzie można dostać dofinansowanie?

Program obejmuje dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji służących do:

zbierania wód opadowych lub roztopowych z dachów, podjazdów, chodników oraz innych powierzchni nieprzepuszczalnych,

magazynowania deszczówki w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności co najmniej 2 m³,

retencjonowania wody w gruncie, m.in. poprzez studnie chłonne, drenaże, skrzynki rozsączające, rozszczelnianie nawierzchni czy otwarte zbiorniki,

wykorzystania zgromadzonej wody, np. za pomocą pomp, zraszaczy i systemów dystrybucji.

Warunek: woda ma pozostać na działce

Projektowane instalacje muszą umożliwiać zatrzymanie lub wykorzystanie deszczówki na terenie nieruchomości. Co do zasady zgromadzona woda nie powinna trafiać do kanalizacji deszczowej ani poza granice działki, wyjątek stanowią jedynie sytuacje awaryjne.

Magazynowana woda będzie mogła być wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego oraz do celów przyrodniczych, w tym podlewania przydomowych ogrodów. Program nie obejmie działalności gospodarczej ani rolniczej.

Najpierw inwestycja, później zwrot kosztów

Istotną cechą programu jest jego rozliczeniowy charakter. Dotyczy on wyłącznie inwestycji już zakończonych. Umowa zawierana z grantobiorcą będzie jednocześnie formą rozliczenia wykonanych prac.

Dofinansowanie obejmie koszty poniesione od 1 lipca 2024 roku. Oznacza to, że osoby, które już zrealizowały inwestycje związane z mikroretencją, również będą mogły ubiegać się o zwrot części wydatków.

Kto nie otrzyma wsparcia?

Z programu zostaną wykluczone przedsięwzięcia lub ich elementy, które wcześniej otrzymały finansowanie z NFOŚiGW lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Dotyczy to m.in. inwestycji realizowanych w ramach programu "Moja Woda".

Co dalej?

Wnioski należy składać bezpośrednio do WFOŚiGW dla danego województwa. Przyjmowanie ruszy 22 czerwca. Program potrwa do 31 grudnia 2027 r. Środki mogą jednak wyczerpać się wcześniej, więc należy śledzić informacje podawane przez lokalne WFOŚiGW.