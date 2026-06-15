Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami i silnym wiatrem dla północnych regionów kraju. Alerty obowiązują od rana do późnego wieczora.

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IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami w siedmiu województwach. Alerty I stopnia wydano dla województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

wschodniej części zachodniopomorskiego

północnych powiatów wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek od godziny 7:00 do 23:00.

Synoptycy przewidują, że w rejonach objętych ostrzeżeniami mogą wystąpić burze z silnym wiatrem, osiągającym w porywach nawet do 75 km/h. Dodatkowo prognozowane są intensywne opady deszczu - miejscami do 20 mm, a lokalnie nawet do 30 mm. W niektórych miejscach może pojawić się grad. Najbardziej niebezpieczne zjawiska spodziewane są w godzinach popołudniowych.

Sprawdź, gdzie jest burza:

Silny wiatr nad morzem

Dla powiatów położonych wzdłuż wybrzeża - we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz na zachodzie województwa pomorskiego - IMGW wydał dodatkowe ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem.

Przewidywana średnia prędkość wiatru to 40 km/h, a w porywach nawet do 75 km/h. Te alerty obowiązują od godziny 7:00 do 19:00.

Sprawdź, gdzie teraz najmocniej wieje:

Co oznacza ostrzeżenie I stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia to najniższy poziom w trzystopniowej skali. Oznacza jednak, że istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.