​Gwiazdy polskiego sportu wezmą udział w kolejnej odsłonie wyjątkowej akcji "Mistrzynie w Szkołach". Cztery znakomite zawodniczki, w tym mistrzyni olimpijska, w najbliższy wtorek ćwiczyć będą z grupą uczennic w Krakowie. "Od wielu lat walczymy z bezzasadnymi absencjami dziewcząt na lekcjach wychowania fizycznego, przyjedziemy do stolicy Małopolski po to, by przekonać je do aktywności" - mówi Otylia Jędrzejczak, której fundacja od 2008 roku organizuje zajęcia w ramach programu "Mistrzynie w Szkołach".

Cztery utytułowane sportsmenki poprowadzą zajęcia w ramach akcji „Mistrzynie w Szkołach” w Krakowie / Mistrzynie w Szkołach /

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Na spotkanie z uczennicami, które obejmuje czterdzieści pięć minut intensywnych ćwiczeń fizycznych oraz długą rozmowę, przyjadą: mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak, olimpijka i multimedalistka mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Sofia Ennaoui, biathlonistka Natalia Sidorowicz oraz Katrin Kargbo, renomowana trenerka personalna, a kiedyś m.in. mistrzyni świata w karate.

Od wielu lat walczymy z bezzasadnymi absencjami dziewcząt na lekcjach wychowania fizycznego i jeździmy po całej Polsce po to, żeby przekonać uczennice, iż rozmazany makijaż czy spocone ciało to nie jest powód, żeby rezygnować z walki o siebie i swoje marzenia. Każdorazowo w naszych zajęciach biorą udział wyjątkowe mistrzynie, które mają na swoim koncie nie tylko wielkie sukcesy sportowe, ale także ciekawą historię swojego życia. Takie kobiety są w stanie przekonać młode dziewczyny, jak ważna jest aktywność fizyczna oraz jak istotny w życiu każdego z nas powinien być sport - podkreśla Otylia Jędrzejczak, najlepsza polska pływaczka w historii.

Sport - wymaga, ale i daje

Kaja Ziomek-Nogal, jedna z mistrzyń uczestniczących w akcji w Przyborowie, gdzie odbyła się pierwsza tegoroczna odsłona projektu, nie miała wątpliwości, że to właśnie sport jest doskonałym pomysłem na życie. Bardzo dużo od nas wymaga, kosztuje nas wiele, wiele wysiłku, wiele pracy mentalnej, ale to, co oddaje, to jest ponad to wszystko. Te emocje, które towarzyszą nawet nie tylko wygrywaniu, a pokonywaniu własnych barier czy własnych trudności to jest coś wspaniałego. A do tego otwiera nam wiele możliwości, choćby poznawania nowych ludzi, oglądania świata czy nawet jeżdżenia w różne zakątki Polski - mówiła nasza łyżwiarka szybka.

/ Mistrzynie w Szkołach /

Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

Wtorkowe spotkanie w Krakowie

Wtorkowe zajęcia odbędą się w hali sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. W. Lipińskiego 2. Uroczyste otwarcie zaplanowano na godz. 9.30. W zajęciach weźmie udział kilkaset uczennic z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Partnerem wydarzenia są: Miasto Kraków, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, firma TZMO S.A. - oraz Marka Bella oraz HMS Fitness. Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella" i zrobimy wszystko, żeby dziewczyny to hasło zapamiętały, ale przede wszystkim, żeby tak właśnie szły przez życie. Mają zrozumieć, że piękno jest w każdej z nas, bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania - podkreśla Jędrzejczak, jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.

Wtorkowe zajęcia będą już drugimi z pięciu zaplanowanych na 2026 rok w ramach akcji "Mistrzynie w Szkołach".