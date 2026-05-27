W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy płk Andrzeja Derlatkę, byłego szefa Agencji Wywiadu, o serię telefonów alarmowych, które miały wywołać interwencje policji i straży pożarnej w lokalach zajmowanych przez osoby powiązane z opozycją parlamentarną. Czy służby są w stanie zapobiec takim zdarzeniom.

Karol Nawrocki podjął decyzję o odtajnieniu aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Czy ujawnienie takich informacji stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa?

Byłego szefa Agencji Wywiadu zapytamy także o skuteczność zachodnich sankcji. Czy po latach wojny restrykcje wobec Rosji przestały działać? Jakimi narzędziami Europa i Stany Zjednoczone mogą jeszcze realnie wywierać presję na Moskwę? Czy NATO jest gotowe na taki scenariusz i czy słabnąca determinacja części państw Zachodu nie zachęca Kremla do dalszej agresji?

Za nami kolejny zmasowany atak na Ukrainę, Rosja użyła hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik. Czy to pokaz siły Kremla, czy raczej oznaka frustracji wobec impasu na froncie i fiaska rozmów pokojowych? Czy Rosja eskaluje konflikt, bo kończą się jej polityczne możliwości? Siergiej Ławrow ostrzegł przed dalszym ostrzałem Kijowa i radzi obcokrajowcom oraz dyplomatom, żeby "jak najszybciej opuścili miasto". Czy Kreml próbuje zastraszyć Zachód?

