Oskarżenia o giełdowe oszustwa, łapówkarstwo, skandale obyczajowe - wszystko to nie przeszkodziło w zwycięstwie kontrowersyjnego prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona w prawyborach na senatora Teksasu. Paxton pokonał w nich obecnego senatora republikanów Johna Cornyna. Co ważne, Paxton miał poparcie prezydenta USA Donalda Trumpa.

Ken Paxton, kontrowersyjny prokurator generalny Teksasu, wygrał prawybory na senatora tego stanu, pokonując wieloletniego senatora Johna Cornyna.

John Cornyn był senatorem od 24 lat. Jest jednym z najbardziej prominentnych polityków Partii Republikańskiej. Podpadł jednak Donaldowi Trumpowi. Prezydent USA uznał go za "bardzo nielojalnego". Jeden z powodów - Cornyn nie poparł kandydatury Trumpa na prezydenta w 2024 roku.

Paxton wygrał, choć w pierwszej rundzie uzyskał mniej głosów od rywala. Sytuację zmieniło dopiero poparcie ze strony Trumpa. Ruch prezydenta USA wywołał niezadowolenie dużej części republikańskiej większości w Kongresie. Sondaże dają bowiem Paxtonowi mniejsze szanse na zwycięstwo w wyborach z kandydatem demokratów, pastorem Jamesem Talarico.

Kontrowersje wokół Kena Paxtona

Zwycięzca prawyborów Ken Paxton jest kontrowersyjną postacią nawet we własnej partii. W przeszłości był oskarżony o giełdowe oszustwa oraz poddany impeachmentowi - przy poparciu części republikanów - w związku z zarzutami o łapówkarstwo. Miał też serię skandali obyczajowych.



Mimo że Teksas od dawna jest bastionem republikanów, badania opinii publicznej dają Talarico minimalną przewagę w listopadowych wyborach cząstkowych. Wyścig o mandat senatora z Teksasu będzie jednym z kluczowych dla końcowego układu sił w Senacie.

Trump ma wciąż bardzo mocną pozycję wśród swoich wyborców

Wygrana Paxtona to kolejny przykład, że mimo słabnących notowań w skali całego elektoratu, pozycja Trumpa wśród wyborców Partii Republikańskiej pozostaje mocna. To bowiem jego kolejny triumf w kampanii przeciwko politykom własnej partii, którym zarzuca nielojalność.



Wcześniej prezydent przyczynił się do przegranej innego senatora, Billa Cassidy'ego, jednego z siedmiu republikanów, którzy zagłosowali za skazaniem Trumpa w procesie impeachmentu w 2021 r., a także kongresmena Thomasa Massiego, krytyka wojny z Iranem i współautora ustawy o ujawnieniu akt Epsteina. Prezydent USA doprowadził też do porażek większości deputowanych do stanowego kongresu w Indianie, którzy sprzeciwili mu się w kwestii zmiany okręgów wyborczych na korzyść republikanów.