​Nowa encyklika papieża Leona XIV, poświęcona wyzwaniom związanym ze sztuczną inteligencją, spotkała się z uznaniem wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a. Polityk podkreślił w rozmowie z NBC News, że Kościół i papież mogą odegrać kluczową rolę w kształtowaniu moralnych standardów w erze AI.

Wiceprezydent USA J.D. Vance i jego żona Usha podczas spotkania z papieżem Leonem XIV w maju 2025 roku / SIMONE RISOLUTI/AFP / East News

Wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując pierwszą encyklikę papieża Leona XIV "Magnifica Humanitas" , zwrócił uwagę na wagę głosu Kościoła w debacie o sztucznej inteligencji. To, co przeczytałem, brzmi bardzo głęboko i jest czymś, czego można oczekiwać i na co można liczyć, jeśli chodzi o przywódcę Kościoła - powiedział w wywiadzie dla NBC News.

Polityk, który sam jest katolikiem, przyznał, że nie zapoznał się jeszcze z całością dokumentu, ale przeczytał jego fragmenty oraz streszczenia. Jeśli chodzi o moralność, to zasady nigdy się nie zmieniają, ale zmienia się sposób ich stosowania, ponieważ świat się zmienia - dodał.

Papież apeluje o "rozbrojenie AI"

Encyklika papieża Leona XIV została ogłoszona w poniedziałek. Papież podkreślił w niej, że sztuczna inteligencja powinna zostać "rozbrojona", czyli pozbawiona logiki zbrojnej rywalizacji. Wskazał również, że w dobie AI, gdy godność człowieka jest zagrożona, należy "pozostać prawdziwie ludźmi".

J.D. Vance odniósł się do tych słów, zauważając, że pojawiają się nowe technologie i formy prowadzenia wojen, co wymaga aktualizacji doktryny tzw. wojny sprawiedliwej. Pojawiają się nowe sposoby interakcji między ludźmi, więc trzeba niejako na nowo przemyśleć całą katolicką naukę społeczną w świetle nowego świata, w którym żyjemy. I myślę, że właśnie to próbuje zrobić papież. Dlatego cieszę się, że to zrobił - podkreślił wiceprezydent.

Polityk zaznaczył, że Leon XIV objął urząd papieża "na początku ery sztucznej inteligencji". I podejrzewam, że jeśli uda nam się przez to wszystko pomyślnie przejść, to w dużej mierze będzie to zasługa tego, że papież i Kościół będą w stanie zapewnić rodzaj moralnego przywództwa, którego potrzebujemy - ocenił.

Sceptycyzm wobec AI mimo technologicznych sympatii

W rozmowie z NBC News amerykański wiceprezydent potwierdził też, że na czas postu usunął ze swojego telefonu aplikację platformy X (dawniej Twitter). Przyznał, że dzięki temu stał się bardziej produktywny. Nie scrollujesz cały czas, gdy masz pięć wolnych minut. Mogę faktycznie coś przeczytać, zamiast scrollować albo rozpraszać się przez X - dodał.

NBC News przypomina, że J.D. Vance jest znany jako zwolennik rozwoju sztucznej inteligencji i utrzymuje bliskie kontakty z liderami tej branży. Jednak w ostatnim czasie, w obliczu sondaży pokazujących obawy wyborców względem rozwoju AI, polityk zaczął publicznie prezentować bardziej ostrożne stanowisko wobec tej technologii.