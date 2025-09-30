Czy dobrym rozwiązaniem byłoby podniesienie podatków lub wprowadzenie specjalnej daniny wojennej? Jakie skutki ma brak Strategii Bezpieczeństwa Narodowego? Czy to nie błąd, że prezydent Karol Nawrocki jej nie podpisze? Na te i inne pytania odpowie Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony narodowej i b. szef kancelarii premiera, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

/ Piotr Szydłowski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Ukraińscy instruktorzy zaczęli szkolenia dronowe polskich wojskowych. Czy to nie za późno? Jak walczyć z dronami? Na czym ma polegać mur dronowy, który chce budować Unia Europejska? Czy Polska powinna kupować amerykańską broń dla Ukrainy?

Piotr Salak zapyta swojego gościa także o nadzwyczajne spotkanie amerykańskich generałów z prezydentem Donaldem Trumpem i sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Na czym koncentruje się Pentagon?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>