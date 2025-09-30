Mamy najnowsze dane o inflacji w Polsce. We wrześniu wyniosła ona rok do roku 2,9 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał najnowsze dane o inflacji / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się - podał w szybkim szacunku GUS.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 3,0 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

W ujęciu rok do roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,2 proc., a nośników energii o 2,4 proc.

O 4,9 proc. spadły ceny paliw do prywatnych środków transportu.