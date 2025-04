Moim zdaniem do dzisiejszej debaty w Końskich nie dojdzie - stwierdził w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Rafał Komarewicz, poseł Trzeciej Drogi - Polski 2050. Polityk ostrzegł, że dyskusja tylko dwóch kandydatów - Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego - jeszcze bardziej pogłębi polaryzację. "Na tej polaryzacji zależy dwóm partiom. Szymon Hołownia chce ten duopol rozbić, a KO i PiS robią wszystko, by do tego nie doszło" - dodał.